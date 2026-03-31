UPDATE

Călin Georgescu a intrat în biserică pentru a se ruga, așa cum face în fiecare zi de marți, când vine să semneze controlul judiciar.

UPDATE - Călin Georgescu, mesaj de forță pentru poporul român: „Toată această formă de guvernare lucrează împotriva poporului român”

„Mesajul meu astăzi este următorul: cu actualul guvern, statul român moare. Nu prin lovituri din afară, ci prin trădări dinlăuntru.

Vedeți, alocația pentru un copil al națiunii române este de 292 de lei pe lună. În comparație, alocația pentru un copil ucrainean refugiat, împreună cu familia, este tot de 292 de lei, dar familia primește în plus 3.200 de lei pe lună. Diurna unui parlamentar român este de 700 de lei, adică vorbim de 700 de lei pe zi.

Și, de curând, România – am auzit și noi din presă – s-a împrumutat de 16,8 miliarde de euro la Comisia Europeană pentru proiecte militare. Un împrumut pentru 30 de ani, cu dobândă, din programul SAFE. Este interesant că importanți membri ai coaliției au aflat și ei din presă, iar industria militară din România, cea de apărare, este ignorată.

Prin aceste puține exemple spun următorul lucru: prin acest guvern noi suntem conduși de oameni care nu cred în acest popor, în mod evident nu cred în această țară și nu cred în Dumnezeu. Ei vând ceea ce nu au construit și distrug ceea ce nu înțeleg. Și este foarte clar că, sub această formă, se poate spune astfel: toată această formă de guvernare lucrează împotriva poporului român.

Și noi spunem astăzi: ajunge! Pentru că România nu este de vânzare, poporul român nu este un experiment, iar țara noastră nu este un teren de joacă pentru trădătorii din funcții.

Așadar, vrem un guvern responsabil, care lucrează pentru cetățeni, nu împotriva lor. Vrem o clasă politică loială țării, nu intereselor străine. Și vrem un viitor sigur, unde tinerii construiesc în țara noastră și nu fug.

Ridicăm acest cuvânt din dragoste, nu din ură, din loialitate și nu din nostalgie, pentru că nu suntem supuși nimănui. Suntem oameni liberi și demni, descendenți ai unei istorii mărețe. Suntem un popor viteaz, al unei națiuni care s-a întregit prin sabia lui Mihai Viteazul, iar România este vie prin noi și prin cuvintele Sfântului Mare Voievod Neagoe Basarab, care a spus așa: „Să stăm, fraților, în frica lui Dumnezeu și să nu ne întristăm în luptă.”

Vă mulțumesc.”, a declarat Călin Georgescu la ieșirea din secția de poliție din Buftea.

UPDATE

Călin Georgescu a ajuns la secția de poliție din Buftea, unde a fost întâmpinat de susținători, care scandează lozinci precum „Călin Georgescu este președinte”, „Călin, te iubim”. Președintele interzis de Sistem va transmite un mesaj crucial pentru toți românii după ce va semna controlul judiciar.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Este o zi extrem de importantă, Călin Georgescu se prezintă la secția de poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar, măsură dispusă în primul dosar penal trimis în judecată de către procurorii de la Parchetul General.

Săptămâna trecută, Călin Georgescu s-a prezentat în fața magistraților de la Judecătoria Sectorului 1 pentru această prelungire. S-a respins această cerere a avocaților pentru a fi alăturată această măsură, tocmai de aceea răspunsul crucial și definitiv va fi din partea judecătorilor de la Tribunalul București, cel mai probabil săptămâna viitoare, când pe masa magistraților se va afla și această contestație venită din partea avocaților președintelui interzis de Sistem.

Urmează o săptămână extrem de importantă pentru liderul suveranist Călin Georgescu în instanță, având în vedere că joi, 2 aprilie, se va prezenta în fața magistraților de la Curtea de Apel București, de data aceasta în al doilea dosar penal trimis în judecată pentru acuzațiile de complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Magistrații de la Curtea de Apel București au precizat că s-au eliminat anumite declarații, dar și probe care au fost obținute nelegal de către procurori. Tocmai de aceea, un răspuns definitiv în acest caz — dacă începe judecarea pe fond sau dacă se întoarce înapoi la Parchet — va veni din partea magistraților de la Curtea Supremă, cel mai probabil în săptămânile viitoare, când va avea loc cea mai dură bătălie în justiție, un proces cu miză uriașă în acest caz. Așadar, sunt termene extrem de importante pentru Călin Georgescu în următoarea perioadă, inclusiv săptămâna aceasta.