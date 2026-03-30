Forțele NATO au neutralizat luni o nouă rachetă lansată dinspre Iran, acesta fiind cel de-al patrulea incident de acest gen înregistrat de la izbucnirea ostilităților în Orientul Mijlociu. Ministerul Apărării de la Ankara a confirmat că, datorită intervenției rapide, niciunul dintre cele patru proiectile lansate până în prezent nu a reușit să atingă solul turcesc.

Intervenție de succes în estul Mediteranei

Potrivit comunicatului oficial emis de minister, muniția balistică a fost detectată în momentul în care a pătruns în spațiul aerian al Turciei. „Proiectilul a fost neutralizat de forțele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO, poziționate strategic în estul Mării Mediterane”, precizează autoritățile.

Confirmarea a venit rapid și din partea Alianței Nord-Atlantice. Allison Hart, purtătoarea de cuvânt a NATO, a subliniat succesul operațiunii: „Luni, 30 martie, NATO a interceptat cu succes o altă rachetă balistică iraniană care viza teritoriul Turciei. Suntem pregătiți pentru astfel de amenințări și vom acționa neîncetat pentru a ne apăra toți aliații.”

Echilibrul fragil al Ankarei: Între diplomație și apărare

Deși este membră a alianței conduse de SUA și se învecinează direct cu Iranul, Turcia a reușit, până recent, să rămână în afara valului de represalii care a lovit alte state din regiune. Ankara a menținut o poziție critică atât față de Teheran, cât și față de Israel, încercând să evite implicarea directă în conflictul declanșat de loviturile americano-israeliene din 28 februarie.

Președintele Recep Tayyip Erdogan a reiterat poziția strategică a țării, declarând ferm: „Prioritatea noastră absolută este să împiedicăm atragerea Turciei în acest infern regional”.

Reacția Teheranului și consolidarea bazei de la Incirlik

În ciuda dovezilor prezentate, Ambasada Iranului la Ankara neagă orice implicare a Teheranului în lansarea celor patru rachete și propune constituirea unei echipe comune de investigație.

Totuși, autoritățile turce privesc cu scepticism această deschidere diplomatică. Ca răspuns la amenințările persistente, Ankara a anunțat deja desfășurarea unei noi baterii de rachete Patriot la baza militară de la Incirlik. Situată în sudul țării, această bază este un punct strategic esențial care găzduiește forțe americane și care devine acum pilonul central al scutului defensiv în fața agresiunilor externe.