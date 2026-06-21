Stare de urgență în Los Angeles din cauza unui incendiu major la un depozit

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 09:52

Primarul orașului Los Angeles, Karen Bass, a declarat stare de urgență după izbucnirea unui incendiu de proporții la un depozit frigorific din cartierul Boyle Heights. Flăcările, care ard de miercuri, au generat nori denși de fum și au determinat autoritățile să emită ordine de izolare la domiciliu pentru locuitorii din zonele afectate.

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