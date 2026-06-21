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Stare de urgență în Los Angeles din cauza unui incendiu major la un depozit

Foto CNN

Foto CNN

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 09:52

Primarul orașului Los Angeles, Karen Bass, a declarat stare de urgență după izbucnirea unui incendiu de proporții la un depozit frigorific din cartierul Boyle Heights. Flăcările, care ard de miercuri, au generat nori denși de fum și au determinat autoritățile să emită ordine de izolare la domiciliu pentru locuitorii din zonele afectate.

Autoritățile le-au recomandat oamenilor să își închidă ferestrele și sistemele de ventilație și să rămână în spații interioare pentru a evita expunerea la aerul contaminat. În același timp, au fost deschise centre de sprijin pentru familiile afectate de fum.

Potrivit șefului Departamentului de Pompieri din Los Angeles, Jaime Moore, intervenția este îngreunată de cantitatea uriașă de produse depozitate în clădire, aproximativ 85 de milioane de livre de alimente congelate, precum și de lipsa vizibilității în interior, relatează CNN. Deși riscul asociat materialelor periculoase a fost controlat, autoritățile se confruntă acum cu provocări legate de posibile riscuri biologice.

Prin declararea stării de urgență, administrația locală solicită acces rapid la resurse și programe de sprijin din partea statului California. Primarul Karen Bass a subliniat că prioritatea principală rămâne protejarea sănătății publice și prevenirea unui posibil dezastru ecologic cauzat de materialele toxice rezultate în urma incendiului.

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