Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Marș la Londra pentru revenirea Regatului Unit în Uniunea Europeană

Brexit

Brexit

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 11:07

Cu doar câteva zile înainte de împlinirea a zece ani de la referendumul care a dus la Brexit, sute de persoane, potrivit poliției, au participat sâmbătă la Londra la o manifestație în favoarea revenirii Regatului Unit în Uniunea Europeană.

Participanții la Marșul Național pentru Reîntoarcere au defilat prin centrul capitalei britanice purtând steaguri ale UE și pancarte cu mesaje precum „Vrem să ne luăm steaua înapoi”, „Cetățean al Europei” sau „Să revenim în UE pentru comerț și locuri de muncă”. Manifestanții au susținut că Brexitul a avut efecte negative asupra economiei, costului vieții și oportunităților pentru tineri.

Organizatoarea evenimentului, Clare Hall, a declarat că experiența ultimului deceniu demonstrează că ieșirea din UE a fost o greșeală și că Regatul Unit ar trebui să revină în blocul comunitar ca stat membru cu drepturi depline.

Potrivit unui sondaj realizat de Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR), 75% dintre britanicii intervievați susțin revenirea țării în UE, iar majoritatea consideră că Brexitul a avut un impact negativ asupra economiei, costului vieții și comerțului. De asemenea, două treimi dintre cetățenii europeni consultați s-au declarat favorabili unei eventuale readmiteri a Regatului Unit în Uniunea Europeană.

Referendumul din 23 iunie 2016 a consfințit ieșirea Marii Britanii din UE, cu 51,89% dintre voturi în favoarea Brexitului. La un deceniu de la acel moment istoric, dezbaterea privind relația dintre Londra și Bruxelles rămâne una dintre cele mai importante teme ale politicii britanice.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

brexit

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe