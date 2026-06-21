Marș la Londra pentru revenirea Regatului Unit în Uniunea Europeană

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 11:07

Cu doar câteva zile înainte de împlinirea a zece ani de la referendumul care a dus la Brexit, sute de persoane, potrivit poliției, au participat sâmbătă la Londra la o manifestație în favoarea revenirii Regatului Unit în Uniunea Europeană.

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