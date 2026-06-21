Bulgaria amenință cu veto asupra sancțiunilor UE care îl vizează pe patriarhul Kirill. România, dată ca exemplu pozitiv

Parlamentul bulgar este din ce în ce mai divizat în privința celui mai recent pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, după ce a devenit clar că printre cei vizați se numără și patriarhul ortodox rus Kirill. Dezbaterea a depășit rapid sfera religioasă, transformându-se într-un subiect de politică externă și aliniere geopolitică.
Joi, premierul Rumen Radev a anunțat că Bulgaria va bloca pachetul de sancțiuni, invocând atât impactul economic negativ asupra țării, cât și dezacordul față de includerea liderului Bisericii Ortodoxe Ruse.
„Să nu amestecăm politica cu religia. Acest război a depășit deja tranșeele, s-a extins la economie, la energie, la cultură și la sport, iar acum nu mai rămâne decât să cuprindă și religia. Da, vom exercita dreptul de veto”, a declarat Radev înaintea unei reuniuni a Consiliului European la Bruxelles.
Premierul a adăugat că îl preocupă nu persoana patriarhului, ci „întreaga societate rusă care are această biserică”, subliniind că cele două națiuni aparțin „aceleiași familii” ortodoxe.
Opoziția respinge argumentul religios
Poziția guvernului a atras critici dure din partea opoziției. Daniel Mitov, parlamentar din partea GERB, a respins premisa că sancțiunile ar viza credința ortodoxă ca atare.
„Nimeni nu sancționează credința ortodoxă, nimeni nu sancționează Biserica Ortodoxă Rusă ca instituție religioasă”, a spus el, precizând că miza reală este rolul patriarhului Kirill în susținerea războiului Rusiei în Ucraina, potrivit Novinite.
Mitov a avertizat că trecutul istoric comun nu poate și nu trebuie să dicteze alegerile strategice ale prezentului: „Bulgaria își amintește istoria… dar istoria nu este un ghid pentru politica externă.”
România și Grecia, modele de urmat
Critici similare au venit și din partea liberalilor. Bozhidar Bozhanov, din partea partidului „Da, Bulgaria”, a avertizat că Sofia riscă izolarea politică dacă preia retorica obstrucționistă a Budapestei în cadrul UE.
El a invocat exemplul altor state ortodoxe, printre care România și Grecia, care nu au adoptat poziții similare, cerând ca religia să nu fie instrumentalizată politic. „Să nu se folosească religia în scopuri politice", a declarat Bozhanov, pledând pentru ca Bulgaria să rămână în nucleul decizional al Uniunii Europene.