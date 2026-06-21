Bulgaria amenință cu veto asupra sancțiunilor UE care îl vizează pe patriarhul Kirill. România, dată ca exemplu pozitiv

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 12:14

Parlamentul bulgar este din ce în ce mai divizat în privința celui mai recent pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, după ce a devenit clar că printre cei vizați se numără și patriarhul ortodox rus Kirill. Dezbaterea a depășit rapid sfera religioasă, transformându-se într-un subiect de politică externă și aliniere geopolitică.

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