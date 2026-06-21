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Extern· 1 min citire
Incendiu de vegetație pe insula Evia: două localități evacuate
Foto arhivă
Autoritățile din Grecia au ordonat sâmbătă evacuarea preventivă a două localități de pe Insula Evia, în contextul unui incendiu de vegetație de amploare care a mobilizat un important dispozitiv de intervenție, potrivit Reuters.
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