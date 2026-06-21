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Incendiu de vegetație pe insula Evia: două localități evacuate

Foto arhivă

Foto arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 13:11

Autoritățile din Grecia au ordonat sâmbătă evacuarea preventivă a două localități de pe Insula Evia, în contextul unui incendiu de vegetație de amploare care a mobilizat un important dispozitiv de intervenție, potrivit Reuters.

Serviciul grec de pompieri a mobilizat 88 de pompieri și voluntari pentru stingerea flăcărilor, sprijiniți din aer de opt avioane de intervenție și șase elicoptere. Autoritățile au decis evacuarea locuitorilor din două comunități aflate în pericol, pe măsură ce focul s-a extins rapid.

Intervenția este îngreunată de condițiile meteorologice nefavorabile. Vântul puternic din nord alimentează noi focare și contribuie la propagarea rapidă a incendiului, ceea ce complică eforturile echipelor de salvare.

Insula Evia, a doua ca mărime din Grecia, este una dintre regiunile frecvent afectate de incendii de vegetație în sezonul cald. Țara, alături de alte state mediteraneene, este considerată o zonă cu risc ridicat, din cauza verilor tot mai calde și secetoase.

În ultimii ani, incendiile de vegetație din regiune au devenit mai frecvente și mai intense, pe fondul schimbărilor climatice și al valurilor de căldură tot mai puternice. Autoritățile continuă monitorizarea situației și încearcă limitarea extinderii flăcărilor pentru protejarea populației și a zonelor locuite.

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