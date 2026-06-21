20 de morți în Liban după noi atacuri ale Israelului. Armistițiul, încălcat la 24 de ore după intrarea în vigoare

Cel puțin 20 de persoane au fost ucise sâmbătă în urma unor atacuri aeriene israeliene asupra sudului Libanului și a Văii Bekaa, la doar 24 de ore după intrarea în vigoare a armistițiului dintre Israel și Hezbollah, un acord menit să pună capăt lunilor de confruntări militare intense.
Israelul a justificat loviturile ca răspuns la tiruri nocturne ale grupării șiite Hezbollah, susținută de Iran. Armata israeliană a precizat că peste 50 de proiectile au fost lansate asupra pozițiilor sale din sudul Libanului, iar aviația a vizat ulterior „ținte Hezbollah”.
Un oficial militar israelian a subliniat că trupele au primit ordin să respecte încetarea focului și că acționează exclusiv defensiv, în ceea ce Israelul numește „zonă de securitate”.
Victime și distrugeri
Printre cele mai grave incidente se numără distrugerea unei clădiri rezidențiale cu trei etaje din localitatea Barish, districtul Tyre, unde au murit ambii părinți și cei doi copii ai lor. Un militar libanez a fost ucis pe șoseaua Kfarrumman–Nabatieh, iar sucursala din Nabatieh a băncii centrale a Libanului a fost avariată, fără a înregistra victime. Cinci soldați israelieni au murit în ultimele 48 de ore în confruntările cu Hezbollah.
Acuzații și avertismente
Hezbollah a acuzat Israelul de sute de încălcări ale armistițiului și a avertizat că atacurile „nu vor rămâne fără răspuns", solicitând totodată Statelor Unite să preseze Israelul să oprească operațiunile militare.
Gruparea susține că respectă acordul, dar va riposta la orice tentativă de ocupare a unor noi teritorii, invocând schimburi de focuri produse în zona dealului Ali al-Taher.
Un înalt oficial Hezbollah a declarat că organizația nu va permite Israelului „libertate de mișcare" pe teritoriul libanez și că rezistența armată rămâne legitimă cât timp trupele israeliene se află pe sol libanez.