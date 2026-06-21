20 de morți în Liban după noi atacuri ale Israelului. Armistițiul, încălcat la 24 de ore după intrarea în vigoare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 10:45

Cel puțin 20 de persoane au fost ucise sâmbătă în urma unor atacuri aeriene israeliene asupra sudului Libanului și a Văii Bekaa, la doar 24 de ore după intrarea în vigoare a armistițiului dintre Israel și Hezbollah, un acord menit să pună capăt lunilor de confruntări militare intense.

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