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Extern· 1 min citire
Prințul Harry își va aduce copiii în Marea Britanie. Vizită rară în țara natală
Prințul Harry / Meghan Markle
Prințul Harry intenționează să revină luna viitoare în Regatul Unit alături de cei doi copii ai săi, Archie și Lilibet, într-o vizită rară în țara natală, potrivit informațiilor publicate de cotidianul britanic Daily Telegraph și preluate de Reuters.
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