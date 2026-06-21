Prințul Harry își va aduce copiii în Marea Britanie. Vizită rară în țara natală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 11:11

Prințul Harry intenționează să revină luna viitoare în Regatul Unit alături de cei doi copii ai săi, Archie și Lilibet, într-o vizită rară în țara natală, potrivit informațiilor publicate de cotidianul britanic Daily Telegraph și preluate de Reuters.

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