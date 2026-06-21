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Prințul Harry își va aduce copiii în Marea Britanie. Vizită rară în țara natală

Prințul Harry / Meghan Markle

Prințul Harry / Meghan Markle

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 11:11

Prințul Harry intenționează să revină luna viitoare în Regatul Unit alături de cei doi copii ai săi, Archie și Lilibet, într-o vizită rară în țara natală, potrivit informațiilor publicate de cotidianul britanic Daily Telegraph și preluate de Reuters.

Vizita va avea loc cu ocazia unui eveniment de promovare a Jocurile Invictus, competiție fondată de Harry în 2014 pentru sprijinirea militarilor răniți în conflicte. Cei doi copii nu au mai fost în Regatul Unit din 2022, când au participat la festivitățile dedicate Jubileului de Platină al Regina Elisabeta a II-a.

Decizia este considerată semnificativă în contextul relațiilor tensionate dintre Harry și familia regală britanică. Potrivit unor surse citate de Daily Telegraph, ducele de Sussex își dorește ca Archie și Lilibet să își cunoască mai bine bunicul, Regele Charles al III-lea, după întâlnirea dintre cei doi din anul trecut, considerată un prim pas spre reconciliere.

Vizita are loc și pe fondul disputelor privind securitatea prințului în Regatul Unit. După ce a renunțat la îndatoririle regale și s-a mutat în Statele Unite împreună cu soția sa, Meghan Markle, Harry a pierdut în instanță procesul prin care solicita restabilirea protecției poliției britanice. Cu toate acestea, autoritățile ar fi oferit asigurări că măsurile de securitate necesare vor fi luate în timpul viitoarei sale vizite.

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