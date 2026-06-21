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Zelenski a returnat prin poștă cea mai înaltă decorație de stat a Poloniei, după ce i-a fost retrasă de președintele Nawrocki

Ordinul Vulturul Alb, trimis prin poștă

Ordinul Vulturul Alb, trimis prin poștă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 12:50

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a trimis înapoi, prin poștă, Ordinul Vulturul Alb, cea mai înaltă distincție de stat a Poloniei, după ce președintele polonez Karol Nawrocki i-a retras decorația în contextul unui conflict diplomatic legat de memoria celui de-al Doilea Război Mondial.

Zelenski a explicat gestul într-o postare pe rețelele sociale, precizând că ordinul „era destinat poporului ucrainean și armatei noastre”.

Zelenski i-a trimis lui Nawrocki înapoi prin poștă Ordinul Vulturul Alb

„Astăzi, am trimis Ordinul înapoi președintelui Poloniei. Cred că viitorul va confirma respectul pe care ucrainenii îl merită”, a scris liderul de la Kiev pe platforma X, alături de fotografii ale decorației și o confirmare poștală care atesta expedierea către biroul prezidențial polonez.

Disputa a izbucnit după ce Zelenski a emis, pe 26 mai, un decret prin care a numit o unitate a Forțelor de Operațiuni Speciale ale Ucrainei după Armata Insurgentă Ucraineană (UPA), organizație paramilitară care a activat în anii 1940–1950 și este acuzată în Polonia de masacrarea cetățenilor polonezi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Armata Insurgentă Ucraineană rămâne mai presus de toate o formațiune responsabilă pentru crime crude împotriva cetățenilor Republicii Polone”

Reacția Varșoviei a fost promptă. „Pentru majoritatea societății poloneze, Armata Insurgentă Ucraineană rămâne mai presus de toate o formațiune responsabilă pentru crime crude împotriva cetățenilor Republicii Polone în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”, a declarat Nawrocki într-un discurs de 13 minute publicat pe rețelele de socializare, justificând astfel decizia de retragere a decorației.

Ordinul Vulturul Alb îi fusese acordat lui Zelenski în 2023 de fostul președinte polonez Andrzej Duda, pentru servicii în domeniul securității, rezilienței și apărării drepturilor omului.

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