Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Zelenski a returnat prin poștă cea mai înaltă decorație de stat a Poloniei, după ce i-a fost retrasă de președintele Nawrocki
Ordinul Vulturul Alb, trimis prin poștă
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a trimis înapoi, prin poștă, Ordinul Vulturul Alb, cea mai înaltă distincție de stat a Poloniei, după ce președintele polonez Karol Nawrocki i-a retras decorația în contextul unui conflict diplomatic legat de memoria celui de-al Doilea Război Mondial.
Citește și
- 13:11Incendiu de vegetație pe insula Evia: două localități evacuate
- 12:14Bulgaria amenință cu veto asupra sancțiunilor UE care îl vizează pe patriarhul Kirill. România, dată ca exemplu pozitiv
- 11:30Ministerul Apărării din Brazilia a trezit milioane de oameni în miez de noapte: „Atenție, atac extraterestru!” - VIDEO
- 11:11Prințul Harry își va aduce copiii în Marea Britanie. Vizită rară în țara natală
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News