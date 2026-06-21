Zelenski a returnat prin poștă cea mai înaltă decorație de stat a Poloniei, după ce i-a fost retrasă de președintele Nawrocki

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 12:50

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a trimis înapoi, prin poștă, Ordinul Vulturul Alb, cea mai înaltă distincție de stat a Poloniei, după ce președintele polonez Karol Nawrocki i-a retras decorația în contextul unui conflict diplomatic legat de memoria celui de-al Doilea Război Mondial.

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