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Extern· 1 min citire

Dronă doborâtă în Letonia, țară NATO, la granița spre Rusia. Finlanda a luat măsuri de precauție

Drona în zbor (foto arhiva)

Drona în zbor (foto arhiva)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 aug. 2026, 07:18
Actualizat14 aug. 2026, 07:20

Forțele armate letone au anunțat că o dronă care a pătruns în spațiul aerian al țării a fost doborâtă de avioane de luptă, după ce populația din apropierea frontierei cu Rusia fusese avertizată asupra unui posibil pericol.

Un incident cu o dronă a declanșat o alertă în Letonia în cursul nopții de joi spre vineri, autoritățile militare cerând locuitorilor din apropierea frontierei cu Rusia să manifeste prudență. Aproximativ o jumătate de oră mai târziu, armata a anunțat că pericolul a fost înlăturat. Potrivit informațiilor oficial, avioanele de luptă au reușit să doboare drona care pătrunsese în spațiul aerian al Letoniei.

În paralel, Finlanda a impus temporar restricții asupra traficului aerian și maritim pentru a permite autorităților să reacționeze la eventuale amenințări cu drone.

Deocamdată, niciuna dintre țări nu a oferit informații despre proveniența obiectului doborât.

Letonia are frontieră directă cu Federația Rusă și este membră NATO, astfel încât orice încălcare neautorizată a spațiului său aerian are implicații de securitate pentru flancul estic al Alianței.

Finlanda a restricționat temporar traficul aerian și maritim.

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