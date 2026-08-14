Dronă doborâtă în Letonia, țară NATO, la granița spre Rusia. Finlanda a luat măsuri de precauție

Publicat 14 aug. 2026, 07:18 Actualizat 14 aug. 2026, 07:20

Forțele armate letone au anunțat că o dronă care a pătruns în spațiul aerian al țării a fost doborâtă de avioane de luptă, după ce populația din apropierea frontierei cu Rusia fusese avertizată asupra unui posibil pericol.

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