Ucraina a atacat la 1.200 de kilometri est de Moscova. Un poligon industrial, afectat

Drone ucrainene au lovit joi ținte într-un centru industrial din regiunea rusă Bașchiria, la 1.200 de kilometri est de Moscova, provocând rănirea a cel puțin două persoane, transmite EFE.
'Fragmentele uneia dintre drone au căzut pe poligonul industrial din Salavat. S-a declarat un incendiu', a recunoscut pe rețelele de socializare Radi Jabirov, guvernatorul Bașchiriei.
El a estimat la 21 numărul aparatelor inamice fără pilot care se îndreptau spre orașul Salavat, situat la 150 de kilometri sud de capitala Ufa, dintre care 16 au fost doborâte de apărarea antiaeriană.
'În atacurile de astăzi, două persoane au fost rănite. Ambele au fost internate în spital', a menționat Radi Jabirov.
Restul dronelor cu aripi fixe aveau ca obiectiv depozitul companiei de comerț electronic Wildberries din Ufa unde, se pare, a izbucnit un incendiu, a precizat guvernatorul Bașchiriei, incendiu confirmat de companie într-un comunicat în care se precizează că angajații au fost evacuați 'la timp'.
Rafinăria locală, ținta atacului
Potrivit canalelor ucrainene de Telegram Supernova și Exilenova, ținta atacului din Salavat a fost rafinăria locală, una dintre cele mai mari din Rusia și care aparține gigantului Gazprom.
Canalul rus Astra adaugă că martorii oculari au raportat o coloană de fum deasupra acestei facilități, care a trebuit deja să își întrerupă operațiunile în iulie din cauza unui alt atac inamic.
În total, conform Ministerului rus al Apărării, bateriile antiaeriene au doborât peste noapte 362 de drone în 17 regiuni și în peninsula ucraineană anexată Crimeea.
Potrivit presei independente, mai multe regiuni din Rusia au început din nou să se confrunte cu lipsa de combustibil, astfel încât s-au format cozi lungi la benzinării, la fel cum s-a întâmplat și în luna iulie.
Din cauza crizei de aprovizionare cu combustibil provocată de bombardamentele ucrainene a fost nevoie să se importe benzină din India, unul din principalii importatori de hidrocarburi din Rusia.