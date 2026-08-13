Iranul îl contrazice pe Trump, după ce a afirmat că SUA au „control total” asupra Strâmtorii Ormuz

Armata iraniană a respins joi afirmațiile președintelui american Donald Trump, potrivit cărora Statele Unite dețin controlul asupra Strâmtorii Ormuz. Oficialii de la Teheran susțin că ruta maritimă strategică rămâne sub controlul deplin al Republicii Islamice.
„Afirmațiile false ale Statelor Unite conform cărora navele trec în mod normal prin Strâmtoarea Ormuz nu sunt altceva decât minciuni și invenții”, a declarat Ebrahim Zolfaghari, purtătorul de cuvânt al comandamentului militar central iranian.
Iranul afirmă că deține controlul complet asupra strâmtorii
Acesta a afirmat că „Strâmtoarea Ormuz se află, ca și în trecut, sub administrarea și controlul complet al Republicii Islamice Iran”. Potrivit lui Zolfaghari, nicio navă comercială sau petrolieră nu poate traversa în siguranță zona fără permisiunea și supravegherea forțelor armate iraniene.
Iranul susține că a păstrat controlul asupra strâmtorii de la izbucnirea războiului, la 28 februarie. Teheranul ar fi cerut navelor să obțină autorizație și să achite taxe de tranzit înainte de a utiliza această cale navigabilă.
Teheranul anunță interdicții pentru navele americane și israeliene
Declarațiile vin după ce Donald Trump a scris miercuri, pe rețeaua Truth Social, că SUA „au control total asupra Strâmtorii Ormuz”.
„CRED CĂ ÎL VOM PĂSTRA!”, a transmis liderul de la Casa Albă, care a susținut că blocada navală instituită de SUA este numită „un zid de oțel” și că Iranul „nu poate face nimic în această privință”.
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a acuzat Washingtonul că face „calcule greșite” în privința situației din Strâmtoarea Ormuz.
„SUA a greșit mult timp calculele din cauza eșecurilor serviciilor de informații. Un exemplu în acest sens: războiul împotriva Iranului. Acum, o greșeală de calcul și mai mare în Strâmtoarea Ormuz”, a scris Araghchi pe platforma X.
La rândul său, parlamentarul iranian Behnam Saeedi, membru al Comisiei pentru securitate națională, a declarat că navele americane și israeliene nu au dreptul să tranziteze strâmtoarea.
„Navele aparținând regimului sionist nu vor avea dreptul să treacă prin Strâmtoarea Ormuz în nicio circumstanță, fie în timp de război, fie în timp de pace”, a spus acesta. El a adăugat că și navele militare americane ar urma să aibă interdicție de trecere.