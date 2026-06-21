Întâlnire a negociatorilor americani și iranieni în Elveția, după semnarea acordului de pace. JD Vance, Witkoff și Kushner, în delegația americană

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 09:09

Negociatorii americani și iranieni s-au reunit duminică în Elveția pentru primele discuții directe de după semnarea memorandumului de înțelegere în 14 puncte, menit să pună capăt războiului din Iran. Negocierile au loc în umbra unor tensiuni proaspete, după ce Teheranul a anunțat închiderea Strâmtorii Ormuz.

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