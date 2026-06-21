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Întâlnire a negociatorilor americani și iranieni în Elveția, după semnarea acordului de pace. JD Vance, Witkoff și Kushner, în delegația americană

Iran - SUA

Iran - SUA

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 09:09

Negociatorii americani și iranieni s-au reunit duminică în Elveția pentru primele discuții directe de după semnarea memorandumului de înțelegere în 14 puncte, menit să pună capăt războiului din Iran. Negocierile au loc în umbra unor tensiuni proaspete, după ce Teheranul a anunțat închiderea Strâmtorii Ormuz.

Delegația americană este condusă de vicepreședintele JD Vance și include emisarii Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Trump, potrivit Deutsche Welle.

De cealaltă parte, delegația iraniană este coordonată de negociatorul-șef Mohammad Baqer Qalibaf, alături de ministrul de externe Abbas Araqchi și înalți oficiali din domeniile securității, băncii centrale și sectorului petrolier.

Strâmtoarea Ormuz și Libanul, subiecte de urgență

Înainte ca negocierile să ajungă la miezul problemelor, delegațiile vor trebui să gestioneze două crize imediate. Iranul a anunțat sâmbătă închiderea Strâmtorii Ormuz ca reacție la atacurile israeliene în sudul Libanului — decizie pe care armata SUA a respins-o categoric, contestând autoritatea Teheranului asupra căii navigabile strategice. Traficul maritim abia reluase în zonă, iar mediatorii vor urmări să deblocheze situația pentru a proteja fluxul global de petrol.

O sesiune de urgență dedicată crizei din Liban a fost adăugată agendei și va fi primul subiect abordat duminică, a declarat un diplomat pentru CNN, în ciuda faptului că Israel și Hezbollah încheiaseră anterior un armistițiu.

Programul nuclear iranian, în centrul negocierilor

Dacă aceste obstacole vor fi depășite, discuțiile urmează să se concentreze asupra dosarului nuclear iranian. Înaintea plecării spre Elveția, JD Vance a declarat că speră la progrese concrete pe acest subiect.

Acordul provizoriu semnat miercuri de președinții Donald Trump și Masoud Pezeshkian a fost mediat de Pakistan. La sesiunile din acest weekend participă și premierul pakistanez Shehbaz Sharif, alături de șeful armatei, mareșalul Syed Asim Munir, potrivit Reuters.

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