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Extern· 1 min citire
Măsurile disperate ale Iranului. Teheranul blochează accesul la depozitele de uraniu
Iran - SUA
Publicat20 iun. 2026, 09:56
SursăRealitatea PLUS
Iranul a trecut la măsuri disperate pentru a-și proteja stocurile de uraniu îmbogățit. Potrivit unor surse, autoritățile din Teheran au prăbușit intrările în tunelurile subterane și au minat accesul spre buncăre cu încărcături explozive, de teama unei intervenții militare a Statelor Unite.
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