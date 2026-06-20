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Măsurile disperate ale Iranului. Teheranul blochează accesul la depozitele de uraniu

Iran - SUA

Iran - SUA

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iun. 2026, 09:56
SursăRealitatea PLUS

Iranul a trecut la măsuri disperate pentru a-și proteja stocurile de uraniu îmbogățit. Potrivit unor surse, autoritățile din Teheran au prăbușit intrările în tunelurile subterane și au minat accesul spre buncăre cu încărcături explozive, de teama unei intervenții militare a Statelor Unite.

Iranul se teme că Statele Unite ar putea încerca să preia sau să distrugă stocurile sale de uraniu îmbogățit, material care poate fi folosit pentru producerea armelor nucleare.

Accesul către locul unde este depozitat uraniul, blocat și minat

Din acest motiv, autoritățile iraniene ar fi blocat și chiar ar fi minat accesul către unele tuneluri și buncăre subterane unde este depozitat uraniul.

Iranul deține 500 de kg de uraniu

Se estimează că Iranul deține aproximativ 500 de kilograme de uraniu îmbogățit la un nivel foarte ridicat. Comunitatea internațională suspectează că cea mai mare parte a acestuia se află în complexul nuclear de la Isfahan, ascuns în tuneluri subterane greu accesibile.

Noile măsuri luate de Iran fac mult mai greu de verificat sau de recuperat uraniul îmbogățit. Chiar dacă va exista un acord cu Statele Unite, experții spun că va fi dificil de demonstrat că Iranul a predat tot materialul nuclear, deoarece o parte ar putea fi ascunsă sau blocată în tunelurile prăbușite. 

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