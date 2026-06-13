ANPC, acțiune amplă la nivel național: amenzi de peste 4,7 milioane de lei și 11 unități închise temporar

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 iun. 2026, 12:01

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au desfășurat în această săptămână controale extinse în toată țara, vizând siguranța alimentară și modul de comercializare a produselor din unitățile de alimentație publică, panificație și comerț cu produse de origine vegetală. În urma verificărilor, autoritățile au aplicat sancțiuni consistente, au dispus oprirea temporară a activității pentru mai mulți operatori și au descoperit nereguli grave privind igiena și calitatea alimentelor.

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