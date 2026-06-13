ANPC, acțiune amplă la nivel național: amenzi de peste 4,7 milioane de lei și 11 unități închise temporar

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au desfășurat în această săptămână controale extinse în toată țara, vizând siguranța alimentară și modul de comercializare a produselor din unitățile de alimentație publică, panificație și comerț cu produse de origine vegetală. În urma verificărilor, autoritățile au aplicat sancțiuni consistente, au dispus oprirea temporară a activității pentru mai mulți operatori și au descoperit nereguli grave privind igiena și calitatea alimentelor.
Amenzi de milioane și controale în peste 1.500 de unități
Potrivit datelor transmise de ANPC, inspectorii au verificat peste 1.500 de operatori economici din întreaga țară. Acțiunile de control au vizat în special siguranța alimentelor puse la vânzare, dar și respectarea condițiilor de depozitare și informarea corectă a consumatorilor.
În urma acestor verificări:
au fost aplicate 1.061 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 4,7 milioane de lei
au fost verificate produse în valoare de aproximativ 6,6 milioane de lei
au fost oprite de la comercializare produse în valoare de peste 771.000 de lei
11 operatori economici au fost închiși temporar până la remedierea deficiențelor
Alimente expirate, mucegai și depozitare necorespunzătoare
În cadrul controalelor, inspectorii au descoperit o serie de abateri semnificative de la normele de siguranță alimentară. Printre cele mai grave probleme identificate se numără prezența produselor alimentare alterate sau expirate, inclusiv produse de origine vegetală cu semne vizibile de degradare și mucegai.
De asemenea, au fost constatate situații în care produsele erau expuse la vânzare fără respectarea condițiilor de temperatură recomandate de producători, ceea ce poate accelera deteriorarea acestora și pune în pericol sănătatea consumatorilor.
Etichetare incorectă și lipsa informațiilor pentru consumatori
O altă problemă frecvent întâlnită a fost lipsa informării corecte asupra produselor comercializate. În multe cazuri, produsele nu aveau menționată clar țara de origine sau categoria de calitate, iar informațiile din documentele de import nu corespundeau cu cele prezentate consumatorilor.
Totodată, inspectorii au identificat produse alimentare fără elemente de identificare, ceea ce îngreunează trasabilitatea acestora și afectează transparența în relația cu clienții.
Igienă precară și echipamente neconforme în unități
Pe lângă problemele legate de produse, controalele au scos la iveală și deficiențe în ceea ce privește igiena spațiilor de lucru. Au fost semnalate echipamente și ustensile uzate, cu depuneri de impurități, rugină sau gheață acumulată.
În unele unități, pavimentele erau neigienizate corespunzător, iar prezența reziduurilor alimentare și a lichidelor stagnante a fost considerată un risc suplimentar pentru siguranța alimentară.
Acțiunile ANPC din această săptămână fac parte dintr-o serie mai amplă de verificări la nivel național, menite să protejeze consumatorii și să asigure respectarea normelor de siguranță alimentară.