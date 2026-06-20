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Politica· 1 min citire
Recep Tayyip Erdogan vine la București. Anunțul președintelui Nicușor Dan: ”Va avea loc şi o şedinţă comună de guverne”
FOTO: Presidency
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, este așteptat să efectueze o vizită la București, ”cel mai probabil în acest an”, potrivit unui anunț făcut sâmbătă, la Istanbul de președintele României, Nicușor Dan.
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