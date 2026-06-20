Veștea vrea să finalizeze aderarea României la OCDE: „Un veritabil proiect de țară”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iun. 2026, 11:14

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat că OCDE reprezintă „a treia ancoră externă” a României, alături de UE și NATO, și că finalizarea aderării la această organizație constituie o prioritate a viitorului său guvern.

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