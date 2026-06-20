Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Veștea vrea să finalizeze aderarea României la OCDE: „Un veritabil proiect de țară”
Adrian Veștea și Luca Niculescu
Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat că OCDE reprezintă „a treia ancoră externă” a României, alături de UE și NATO, și că finalizarea aderării la această organizație constituie o prioritate a viitorului său guvern.
Citește și
- 10:15Petrișor Peiu lansează un nou atac: „Trompetele PSD ne reproșează că nu vrem să votăm un nou guvern format fără AUR”
- 09:34Monica Macovei sare în apărarea protejatului ei, Ciprian Ciucu
- 09:30Veștea ar putea depune mâine programul și lista miniștrilor. Calendarul învestirii guvernului: miniștrii, audiați luni
- 23:39Investigație: ultima zvâcnire a progresiștilor de a păstra puterea
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News