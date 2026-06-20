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Politica· 1 min citire

Veștea vrea să finalizeze aderarea României la OCDE: „Un veritabil proiect de țară”

Adrian Veștea și Luca Niculescu

Adrian Veștea și Luca Niculescu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iun. 2026, 11:14

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat că OCDE reprezintă „a treia ancoră externă” a României, alături de UE și NATO, și că finalizarea aderării la această organizație constituie o prioritate a viitorului său guvern.

Într-o întâlnire cu Luca Niculescu, coordonatorul procesului de aderare la OCDE și viitor ministru de Externe în cabinetul pe care urmează să îl conducă, Veștea a discutat atât despre intrarea României în clubul celor mai dezvoltate 38 de state ale lumii, cât și a lucrat și pe varianta finală a programului de guvernare ce va fi prezentat Parlamentului.

Veștea: „Aderarea la OCDE reprezintă un veritabil proiect de țară”

„Ambiția mea este ca, în cel mai scurt timp posibil, să finalizăm procesul de aderare la OCDE. Să intrăm astfel în acest club al celor mai dezvoltate 38 de state ale lumii, care reprezintă aproximativ 60% din PIB-ul nominal la nivel global.”, a transmis Veștea.

Potrivit premierului desemnat, apartenența la OCDE va aduce României stabilitate, credibilitate și predictibilitate economică, elemente care se vor traduce în investiții mai mari și mai bune, dar și într-o „veritabilă școală de bună guvernanță”.

Veștea a mai declarat că aderarea la OCDE este „un veritabil proiect de țară”.

„Finalizarea acestui demers reprezintă un veritabil proiect de țară și vom face tot ce ține de noi pentru a atinge acest obiectiv care întrunește consens la nivelul societății românești.”, a mai transmis Veștea.

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