Dan Dungaciu, despre evenimentul AUR-Patriots Network de la Parlament: „Viitorul Europei va depinde de politicile și partidele suveraniste”

Publicat 20 iun. 2026, 12:12 Actualizat 20 iun. 2026, 12:50 Sursă Realitatea PLUS

Chiar în aceste momente are loc un eveniment extrem de important la Palatul Parlamentului, AUR și Patriots Network, organizează acest eveniment care va aduce în discuție mai multe subiecte extrem de importante, care țin de viitorul militar al Europei, ce se întâmplă cu NATO, dar foarte important și viitorul politic al Europei. Prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu a vorbit în exclusivitate pentru Realitatea PLUS despre implicarea partidului său în rețeaua europeană „Patriot Networks", o platformă care reunește partide suveraniste din mai multe capitale europene pentru a coordona poziții comune pe teme precum securitatea, NATO, apărarea europeană și viitorul federalizării continentului.

Distribuie articolul