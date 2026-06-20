Veștea ar putea depune mâine programul și lista miniștrilor. Calendarul învestirii guvernului: miniștrii, audiați luni

Publicat 20 iun. 2026, 09:30 Sursă Realitatea PLUS

Premierul desemnat ar putea să depună duminică lista cabinetului și programul de Guvernare, iar luni miniștrii ar putea fi audiați în Parlament. Potrivit draftului, românii vulnerabili și cei cu mulți copii ar putea primi subvenții. Social democrații ar putea avea cele mai multe ministere, dar PSD vine cu linii roșii: programul de guvernare să includă indexarea pensiilor sau scăderea TVA.

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