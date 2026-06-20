Veștea ar putea depune mâine programul și lista miniștrilor. Calendarul învestirii guvernului: miniștrii, audiați luni

Premierul desemnat ar putea să depună duminică lista cabinetului și programul de Guvernare, iar luni miniștrii ar putea fi audiați în Parlament. Potrivit draftului, românii vulnerabili și cei cu mulți copii ar putea primi subvenții. Social democrații ar putea avea cele mai multe ministere, dar PSD vine cu linii roșii: programul de guvernare să includă indexarea pensiilor sau scăderea TVA.
Potrivit programului aflat acum într-o primă variantă, se pot observa mai multe măsuri pentru românii vulnerabili.
Programul de guvernare al guvernului Veștea
Adrian Veștea își dorește să vină, spre exemplu, cu subvenții pentru părinții care sunt în activitate și au cel puțin 3 copii, ar urma să primească aceștia de la stat aproximativ 2.200 de lei pentru o perioadă de 12 luni.
Mai mult decât atât, mamele care au cel puțin 3 copii și se află în activitate ar putea primi 1.000 de lei pentru o perioadă de 12 luni. Și sunt măsuri și pentru cei care se află în concediu de creștere al copilului, pentru că ar putea reveni aceștia la serviciu cu un program redus și cu jumătate din indemnizație păstrată.
Sunt și alte măsuri importante, spre exemplu, își dorește Adrian Veștea să preia integral toți banii din programul SAFE, astfel încât să fie folosiți toți prin investiții. De asemenea, să atragă cât mai multe fonduri europene din PNRR.
Depunerea programului de guvernare și a listei cabinetului, depuse mâine sau cel târziu luni dimineață
Ar urma ca mâine sau cel târziu luni dimineață să depună la Parlament programul de guvernare și lista cabinetului. Sunt ministere care vor ajunge la PNL, la PSD, și două dintre ministere vor ajunge la tehnocrați.
Social-democrații ar urma să aibă în acest guvern ministere pe care le-au avut și în guvernul Bolojan. Este vorba despre sănătate, justiție, de asemenea rămâne de văzut dacă va rămâne agricultura la PSD sau va merge la PNL.
Social-democrații spuneau că vor sprijini acest guvern în cazul în care vor vedea acele măsuri scrise în programul de guvernare. Aceștia cer, practic, indexarea pensiilor din ianuarie, scăderea TVA pentru alimente și medicamente și, de asemenea, vor eliminarea CASS pentru mame și veterani.