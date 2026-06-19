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Politica· 1 min citire

Veștea își retrage candidatura la președinția PNL: „Este evident că scopul este blocarea învestirii Guvernului”

Adrian Veștea (foto: Inquam Photos)

Adrian Veștea (foto: Inquam Photos)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iun. 2026, 22:02
Actualizat19 iun. 2026, 22:07
SursăRealitatea PLUS

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că nu va participa cu o candidatură la Congresul partidului, pe care îl consideră „nestatutаr și nelegal”, acuzând conducerea liberalilor că urmărește blocarea învestirii Guvernului, nu clarificarea situației interne.

Veștea a criticat dur refuzul prelungirii cu o săptămână a termenului pentru organizarea Congresului, calificând decizia drept „profund anormală”.

Veștea: „Acest Congres este un demers nestatutar și nelegal”

„Era o solicitare de bun simț. Este evident că scopul nu este de a lămuri lucrurile în PNL, ci blocarea învestirii Guvernului.”, a transmis Veștea.

Veștea a anunțat că-și retrage candidatura la președinția PNL, întrucât nu susține Congresul PNL „prin care se instalează dictatura în partid”.

Premierul desemnat a subliniat că prioritatea sa rămâne guvernarea României, nu jocurile politice de moment.

„Iau în considerare toate demersurile de contestare statutară și legală a acestui Congres după votul de învestitură.”, a conchis Veștea.

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