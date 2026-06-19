USR face scut în jurul lui Dominic Fritz în ciuda deciziei ICCJ. Liderul partidului rămâne în funcție: „Nu există niciun motiv de eliminare din politică”

În ciuda deciziei nefavorabile pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, conducerea USR a transmis un mesaj de susținere totală pentru Dominic Fritz. Biroul Național al partidului s-a reunit de urgență și a decis, prin vot unanim, reconfirmarea acestuia în funcția de președinte al formațiunii.
Decizia vine într-un moment de presiune politică și juridică, însă USR susține că situația în care se află liderul partidului nu justifică sancțiuni politice sau excluderea acestuia din viața publică.
Vot unanim în Biroul Național: Fritz rămâne la conducerea USR
Formațiunea a transmis că nu există nicio schimbare la vârful partidului, iar Dominic Fritz își păstrează mandatul de președinte al USR. Mai mult, acesta urmează să fie reconfirmat și la congresul programat pentru luna octombrie.
Reprezentanții USR au insistat că decizia instanței este interpretată de partid ca fiind una „nedreaptă și disproporționată”, în contextul în care nu ar fi vorba despre fapte de corupție sau prejudicii materiale.
„Considerăm că decizia ICCJ este profund nedreaptă și disproporționată. Vorbim despre o situație în care nu există niciun folos personal, niciun prejudiciu și nicio faptă de corupție, ci despre o interpretare excesivă a legislației privind conflictul de interese.”
Fritz contestă decizia și se pregătește să meargă la CEDO
În paralel, Dominic Fritz va continua demersurile juridice pentru a contesta hotărârea instanței. USR a anunțat că liderul partidului intenționează să se adreseze inclusiv Curții Europene a Drepturilor Omului.
Formațiunea susține că întreaga situație trebuie analizată în raport cu standardele europene privind exercitarea mandatului public și drepturile fundamentale ale aleșilor locali.
„Din acest motiv, Dominic Fritz va continua toate demersurile legale pentru apărarea drepturilor sale și va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Această situație trebuie analizată și din perspectiva standardelor europene privind drepturile fundamentale și exercitarea mandatului public”, a declarat Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt al USR.
USR acuză PSD de „dezinformare” și dă exemplul unui caz similar
Pe lângă susținerea pentru liderul său, USR a lansat și critici la adresa PSD, acuzând formațiunea de răspândirea unor informații false privind efectele juridice ale deciziei ICCJ.
Cristian Seidler a susținut că nu există temei legal pentru încetarea mandatului de primar al lui Dominic Fritz și a făcut trimitere la un caz din 2023, în care un prefect PSD ar fi aplicat o sancțiune într-o situație similară de conflict de interese administrativ.
„PSD încearcă să inducă în eroare opinia publică în privința efectelor deciziei instanței. Prefectul județului Timiș are obligația legală de a aplica prevederile legii, indiferent cine ocupă funcția.”
Reprezentantul USR a detaliat și exemplul invocat de partid.
„Exact același lucru s-a întâmplat și în anul 2023, când prefectul de atunci, și actual președinte al PSD Timișoara, Mihai Ritivoiu, a emis ordinul de sancționare a primarului din Recaș, aflat într-o situație similară de conflict de interese administrativ. Atunci prefectul PSD de Timiș Mihai Ritivoiu a aplicat o amendă de 10% din salariu pe o perioadă de 6 luni pentru primarul din Recaș.”
Din această perspectivă, USR ridică întrebări privind tratamentul diferențiat aplicat în spațiul public.
„Care este diferența dintre cei doi primari, că Dominic Fritz este de la USR și trebuie eliminat?”, a afirmat Cristian Seidler.
USR promite continuarea luptei politice
În finalul poziției oficiale, partidul transmite că nu își va schimba direcția politică și că va continua agenda de reformă instituțională pe care și-a asumat-o.
Formațiunea afirmă că miza este aplicarea egală a legii și consolidarea instituțiilor statului, fără diferențe de tratament între actorii politici.