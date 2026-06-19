USR face scut în jurul lui Dominic Fritz în ciuda deciziei ICCJ. Liderul partidului rămâne în funcție: „Nu există niciun motiv de eliminare din politică”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 19:16

În ciuda deciziei nefavorabile pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, conducerea USR a transmis un mesaj de susținere totală pentru Dominic Fritz. Biroul Național al partidului s-a reunit de urgență și a decis, prin vot unanim, reconfirmarea acestuia în funcția de președinte al formațiunii.

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