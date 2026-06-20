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Politica· 2 min citire
Dan Dungaciu: „Nu votăm un guvern din care AUR nu face parte. Alegerile anticipate ar rezolva problemele României” - VIDEO
Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR
Publicat20 iun. 2026, 12:49
Actualizat20 iun. 2026, 13:01
SursăRealitatea PLUS
AUR nu votează un Guvern din care nu face parte! Este declarația făcută la Realitatea PLUS de prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu. Mai mult, liderul din AUR spune că ar trebui să încapă negocierile pentru organizarea alegerilor anticipate.
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