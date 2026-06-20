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Politica· 2 min citire

Dan Dungaciu: „Nu votăm un guvern din care AUR nu face parte. Alegerile anticipate ar rezolva problemele României” - VIDEO

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iun. 2026, 12:49
Actualizat20 iun. 2026, 13:01
SursăRealitatea PLUS

AUR nu votează un Guvern din care nu face parte! Este declarația făcută la Realitatea PLUS de prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu. Mai mult, liderul din AUR spune că ar trebui să încapă negocierile pentru organizarea alegerilor anticipate.

„Noi am spus foarte clar că nu susținem un guvern care nu facem parte. E o poziție politică firească, e o poziție politică pe care noi ne-am asumat-o de la început. Nu susținem un guvern din care nu face parte, pentru că nu avem încredere că un guvern care are chipurile și-a mai și asumat programul guvernului anterior până la virgulă, cum spunea domnul Veștea, ar putea să rezolve problemele României.

Dungaciu: „Am dat jos un guvern pentru că avea un program de guvernare greșit. Moțiunea de cenzură n-a fost o chestie personală”

Am dat jos un guvern pentru că avea un program de guvernare greșit. La noi, moțiunea de cenzură n-a fost o chestie personală sau n-a fost în niciun caz o chestiune strict personală. Să ni se ceară acum să votăm un guvern care are același program de guvernare mi se pare cel puțin o inadecvare.

Când nu poți să găsești o majoritate pentru un guvern, sau o majoritate care să numească, să susțină, să voteze un guvern, dar mai ales o majoritate care să susțină un guvern, poate că cea mai rațională soluție ar fi să începem negocierea pentru alegerile anticipate, care ar putea să rezolve în două luni de zile problemele grave ale României.”, a declarat Dan Dungaciu la Realitatea PLUS.

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