Ultima zvâcnire a progresiștilor de a păstra puterea. Miza de a-l ține pe Bolojan în fruntea Guvernului

Publicat 20 iun. 2026, 11:45 Sursă Realitatea PLUS

Disperare în tabăra liberalilor care îl susțin pe Ilie Bolojan. Apropiații premierului demis încearcă să blocheze formarea unui nou guvern. Este ultima zvâcnire a progresiștilor de a păstra puterea în România, prin Ilie Bolojan. Materialul Realitatea Plus îi dezvăluie pe oamenii care se opun schimbării premierului și care sunt mizele lor.

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