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Economie· 1 min citire

Cireșe din belșug, dar nu are cine să le culeagă. Fructele din import sunt mai ieftine ca cele autohtone

Cireșe

Cireșe

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat13 iun. 2026, 14:21
SursăRealitatea PLUS

Se anunță un an bun pentru cireșele românești! În livezile din Moldova, pomii sunt plini de rod, iar producătorii spun că recolta va fi una generoasă. În spatele fructelor care ajung pe tarabe stau însă costuri tot mai mari, lipsa forței de muncă și concurența puternică a importurilor din supermarketuri.

Cireșele românești pierd bătălia cu importurile

Fermierii ieșeni privesc cu optimism spre sezonul de recoltare. Dacă la căpșuni producția este mai modestă, cireșele au dat rezultate peste așteptări.

Pentru a obține fructe sănătoase, agricultorii spun că au folosit tratamente adaptate și produse cât mai prietenoase cu mediul. Chiar și așa, vremea capricioasă și ploile abundente le-au dat mari bătăi de cap.

Problemele nu se opresc însă în livadă. Producătorii se plâng că prețurile rămân mici, în timp ce cheltuielile cresc de la an la an. În plus, fructele aduse din import ocupă tot mai mult loc pe rafturile magazinelor iar costurile cu forța de muncă rămân o provocare.

Cu toate dificultățile, agricultorii speră ca soiurile care urmează să ajungă la maturitate să aducă o recoltă cât mai bună și să îi convingă pe cumpărători să aleagă fructele românești.

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