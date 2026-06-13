Cireșe din belșug, dar nu are cine să le culeagă. Fructele din import sunt mai ieftine ca cele autohtone

Publicat 13 iun. 2026, 14:21 Sursă Realitatea PLUS

Se anunță un an bun pentru cireșele românești! În livezile din Moldova, pomii sunt plini de rod, iar producătorii spun că recolta va fi una generoasă. În spatele fructelor care ajung pe tarabe stau însă costuri tot mai mari, lipsa forței de muncă și concurența puternică a importurilor din supermarketuri.

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