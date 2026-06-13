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Politica· 1 min citire
Țara e în pericol: noul avertisment al președintelui. România e pe cale să sufere o cădere economică bruscă
Nicușor Dan
Publicat13 iun. 2026, 14:01
SursăRealitatea PLUS
Nicușor Dan a declarat că este îngrijorat de situația economică a țării și susține că rolul lui este să prevină o cădere economică bruscă a României. Președintele a certat și partidele politice în acest context și le-a cerut să fie dispuse să facă compromisuri și responsabile.
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