Țara e în pericol: noul avertisment al președintelui. România e pe cale să sufere o cădere economică bruscă

Publicat 13 iun. 2026, 14:01 Sursă Realitatea PLUS

Nicușor Dan a declarat că este îngrijorat de situația economică a țării și susține că rolul lui este să prevină o cădere economică bruscă a României. Președintele a certat și partidele politice în acest context și le-a cerut să fie dispuse să facă compromisuri și responsabile.

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