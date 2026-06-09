Angajații de la Ministerul Investițiilor se tem să mai protesteze. Conducerea ar fi cerut numele tuturor participanților
Sediul MIPE
Angajații Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene se pregăteau pentru o nouă zi de proteste față de legea salarizării, însă mulți dintre ei spun acum că se tem să mai participe, după ce conducerea ministerului le-ar fi trimis un e-mail, potrivit Realitatea PLUS.
Potrivit informațiilor apărute, conducerea ministerului ar fi transmis angajaților un e-mail prin care li se solicita să trimită o listă cu numele și prenumele celor care intenționează să participe la proteste. În document se preciza că aceste date sunt necesare pentru „pontajul corect al activității de lucru”. Cu toate acestea, mai mulți angajați susțin că solicitarea este o formă de presiune și spun că se simt intimidați.
Participarea la proteste, pusă sub semnul întrebării
O parte dintre salariații care au participat în ultimele zile la proteste afirmă că acum ezită să mai iasă în fața ministerului de teamă să nu existe consecințe. Nemulțumirile angajaților sunt legate de legea salarizării, iar protestele au continuat în ultimele zile cu participarea unui număr mare de persoane.
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