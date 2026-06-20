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Politica· 2 min citire
Ciucu renunță la candidatura pentru funcția de prim-vicepreședinte al PNL: „Nu vreau să îi pun în situația de a avea un urmărit penal”
Ciprian Ciucu (foto: Profimedia)
Publicat20 iun. 2026, 14:48
Actualizat20 iun. 2026, 15:02
Sursărealitatea.net, Realitatea PLUS
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat sâmbătă că nu va candida pentru poziția de prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, deși primise susținerea colegilor de partid pentru această funcție. Decizia vine în contextul congresului PNL programat duminică.
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