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Politica· 2 min citire

Ciucu renunță la candidatura pentru funcția de prim-vicepreședinte al PNL: „Nu vreau să îi pun în situația de a avea un urmărit penal”

Ciprian Ciucu (foto: Profimedia)

Ciprian Ciucu (foto: Profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iun. 2026, 14:48
Actualizat20 iun. 2026, 15:02
Sursărealitatea.net, Realitatea PLUS

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat sâmbătă că nu va candida pentru poziția de prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, deși primise susținerea colegilor de partid pentru această funcție. Decizia vine în contextul congresului PNL programat duminică.

„Din cauza dosarului deschis săptămâna aceasta pe numele meu, nu vreau să îi pun în situația de a avea un Prim-vicepresedinte urmărit penal. PNL trebuie să aibă o conduită ireproșabilă pentru a recâștiga încrederea românilor și să nu i se arunce permanent în față situația mea. Știm cum fac ei. Am convingerea că este o decizie corectă față de colegii mei! Este o decizie corectă pe termen lung, este decizia mea.”, a transmis Ciucu.

Ciucu: „Nu vreau să îi pun în situația de a avea un Prim-vicepresedinte urmărit penal”

Edilul susține că PNL trebuie să dețină „avantajul moral” în lupta cu PSD și că partidul nu trebuie să fie vulnerabil din cauza situației sale juridice.

„Pentru că pleacă pe un nou drum și pentru urmează o luptă grea cu PSD și cu sistemul, PNL trebuie să dețină avantajul moral! Acum nu trebuie să fie despre persoana mea și despre ceea mi s-ar cuveni mie în urma acestor ani de muncă, ci despre lupta care va urma. Partidul nostru are în continuare multe resurse de competență și integritate pe care să le aducă în lupa pentru România!”, a mai scris Ciucu.

„Nu, nu mă las, nu o luați așa!”

Primarul a precizat că se va concentra în continuare pe administrarea Bucureștiului și că nu intenționează să se retragă din viața publică, având încredere că justiția își va face treaba.

„În ceea ce mă privește, în viața publică mă voi dedica exclusiv serviciului public în slujba bucureștenilor. Am prea multe de făcut pentru a pune orașul la punct iar timpul este scurt.

Nu, nu mă las, nu o luați așa! Doar mă repliez pentru pentru a rezista cu demnitate împotriva a ceea ce este orchestrat împotriva mea. Dar am încredere în justiție.”, a mai transmis Ciucu.

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