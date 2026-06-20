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Politica· 1 min citire
Liderul PNL care îl acuză pe Bolojan de ruperea partidului: „E o catastrofă pe care o girează”
Valeriu Iftime, președinte PNL Botoșani
Publicat20 iun. 2026, 15:17
SursăRealitatea PLUS
Valeriu Iftime, liderul PNL Botoșani, îl critică pe Ilie Bolojan înaintea Congresului Extraordinar. Acesta îl acuză pe premier că deciziile sale ar putea duce la destrămarea partidului.
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