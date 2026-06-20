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Politica· 1 min citire

Liderul PNL care îl acuză pe Bolojan de ruperea partidului: „E o catastrofă pe care o girează”

Valeriu Iftime, președinte PNL Botoșani

Valeriu Iftime, președinte PNL Botoșani

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iun. 2026, 15:17
SursăRealitatea PLUS

Valeriu Iftime, liderul PNL Botoșani, îl critică pe Ilie Bolojan înaintea Congresului Extraordinar. Acesta îl acuză pe premier că deciziile sale ar putea duce la destrămarea partidului.

Întrebat de jurnaliști dacă partidul se va destrăma, președintele PNL Botoșani l-a atacat direct pe Bolojan, cel care l-a sprijinit acum doi ani să candideze.

„Eu nu cred că se rupe și nici nu ar trebui să se rupă. Iar dacă se rupe, eu cred că este o greșeală catastrofală pe care domnul Bolojan o girează”, a declarat Valeriu Iftime.

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