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Presa britanică speculează asupra unei posibile demisii a premierului Keir Starmer

Keir Starmer

Keir Starmer

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 08:49

Premierul britanic Keir Starmer se confruntă cu presiuni crescânde privind viitorul său politic, după ce publicația The Observer a relatat că acesta ar putea anunța luni demisia sa și un calendar pentru retragerea din funcție. Potrivit ziarului, Starmer analiza situația împreună cu soția sa la reședința oficială de la Chequers înainte de a lua o decizie finală.

Tensiunile din cadrul Partidului Laburist s-au amplificat vineri, când rivalul său politic, Andy Burnham, a obținut un loc în Parlament, ceea ce i-ar permite să inițieze o provocare oficială pentru conducerea partidului. Surse citate de The Observer susțin că mai multe personalități importante din partid se așteaptă la o clarificare a poziției lui Starmer încă de la începutul săptămânii.

În ciuda speculațiilor, o sursă guvernamentală a declarat pentru Reuters că premierul rămâne concentrat asupra responsabilităților sale și continuă să își îndeplinească atribuțiile de guvernare. De altfel, Starmer a afirmat vineri că va lupta împotriva oricărei tentative de contestare a conducerii sale și a făcut apel la unitatea Partidului Laburist.

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