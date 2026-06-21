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Extern· 1 min citire
Presa britanică speculează asupra unei posibile demisii a premierului Keir Starmer
Keir Starmer
Premierul britanic Keir Starmer se confruntă cu presiuni crescânde privind viitorul său politic, după ce publicația The Observer a relatat că acesta ar putea anunța luni demisia sa și un calendar pentru retragerea din funcție. Potrivit ziarului, Starmer analiza situația împreună cu soția sa la reședința oficială de la Chequers înainte de a lua o decizie finală.
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