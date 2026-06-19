Nicușor Dan și Recep Erdogan, întâlnire la Istanbul înainte de Summit-ul NATO

Publicat 20 iun. 2026, 02:15 Actualizat 20 iun. 2026, 14:15 Sursă Realitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, se întâlnește astăzi cu președintele Turciei, Recep Erdogan. Cei doi participă împreună la o ceremonie militară de predare a unei nave către Marina Română.

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