Nicușor Dan și Recep Erdogan, întâlnire la Istanbul înainte de Summit-ul NATO

Președintele României, Nicușor Dan, se întâlnește astăzi cu președintele Turciei, Recep Erdogan. Cei doi participă împreună la o ceremonie militară de predare a unei nave către Marina Română.
UPDATE - Nicușor Dan: „Există oportunități importante de producție militară comună între Turcia și România”
„E un moment important în evoluția și modernizarea forțelor navale române, prin intrarea în serviciu a corvetei contraamilar August Roman, această navă va întări contribuția României la securitatea regională și la îndeplinirea angajamentelor pe care România și le-a asumat în cadrul Alianței Nord-Atlantice.
Domnule președinte, parteneriatul între Turcia și România este un parteneriat solid, trăim în plan internațional momente tensionate, în care securitatea devine extrem de importantă, și vreau să vă mulțumesc pentru parteneriatul solid pe care îl avem pe partea de securitate, vreau să menționez operațiunile comune desfășurate împreună cu Turcia și Bulgaria în Marea Neagră pe partea de deminare, să vă mulțumesc pentru participarea Turciei la operațiunile de poliție aeriană în România, și pentru colaborarea noastră strânsă în interiorul Alianței Nord-Atlantice.
Ne dorim cu toții, și vă urez succes în organizarea summitului NATO de la Ankara, va fi un moment important pentru Alianță, trebuie să mergem înainte cu angajamentele pe care ni le-am asumat cu toții la Haga, și nu este vorba doar despre partea financiară, este vorba de a transforma această suplimentare financiară în echipamente.
Și aici cred că relația, contactele pe care le avem deja în zona de industrie militară sunt importante, există oportunități importante de producție militară comună între Turcia și România, și îmi doresc ca interacțiunile noastre viitoare și vizita dumneavoastră așteptată în România să materializeze aceste oportunități.
Închei urând membrilor echipajului, navei contraamilar August Roman, mult succes în misiunile pe care le vor îndeplini atât în apele teritoriale ale României, cât și dincolo de acestea, împreună cu aliații noștri. Bun cart înainte!”, a declarat Nicușor Dan.
ȘTIRE INIȚIALĂ
Evenimentul are loc la Șantierul Naval din Istanbul și marchează intrarea oficială a navei în dotarea Marinei Române.
Potrivit Administrației Prezidențiale, noua corvetă va contribui la întărirea capacităților de apărare ale României la Marea Neagră.
În plus, cei doi lideri vor discuta despre prioritățile Parteneriatului Strategic bilateral, securitatea regională și pregătirea Summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie.