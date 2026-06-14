Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
USR face scut în fața lui Bolojan, după numirea lui Veștea ca premier interimar: „Constituția e clară, consultările trebuie reluate”
Ilie Bolojan și Dominic Fritz
USR sare în apărarea lui Ilie Bolojan, după ce președintele Nicușor Dan a desemnat un alt liberal, Adrian Veștea, pentru funcția de premier. Deputatul USR Alexandru Dimitriu acuză că astfel s-ar fi încălcat procedurii constituționale și că o astfel de decizie nu putea fi luată fără consultări oficiale cu partidele.
Citește și
- 13:27Ilie Bolojan a lăsat-o pe Maia Sandu și revine în țară de urgență
- 13:15Alianța pentru Unirea Românilor constată că democrația bazată pe alegeri, partide politice și voința poporului este suspendată începând cu decembrie 2024
- 12:51Primar PNL: „Adrian Veștea va fi premierul României!”
- 12:29Greii din PNL își anunță susținerea pentru Adrian Veștea
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News