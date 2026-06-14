Ana Maria Păcuraru: „La mulți ani, domnule președinte! Donald Trump la 80 de ani – omul care a schimbat regulile jocului!”

Publicat 14 iun. 2026, 15:38 Sursă Realitatea PLUS

Pe 14 iunie 2026, Donald J. Trump împlinește 80 de ani. Este o aniversare care, ca tot ce ține de acest om, refuză să treacă neobservată. În timp ce noi marcăm momentul de la Bucureşti, la Washington South Lawn-ul Casei Albe se transformă, pentru prima dată în istorie, în arenă: UFC Freedom 250, în aceeași zi în care America sărbătorește 250 de ani de la naşterea Armatei sale și se pregăteşte pentru sfertul de mileniu de existenţă a Statelor Unite. Nu există coincidenţe mai elocvente. Ziua de naştere a celui de-al 45-lea şi al 47-lea preşedinte american se suprapune peste însăși ziua de naştere a forţei americane.

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