Sebastian Burduja, mesaj despre tensiunile din PNL: „Lupta de palat a intrat într-o fază periculoasă”

Sebastian Burduja a transmis un mesaj ferm în contextul tensiunilor politice din interiorul Partidului Național Liberal, avertizând că actualele jocuri de culise pot afecta stabilitatea formațiunii și încrederea publică în actul de guvernare.
Burduja: „PNL trebuie să rămână unit și consecvent”
În declarația sa, Sebastian Burduja a afirmat că Partidul Național Liberal trebuie să își păstreze unitatea și coerența deciziilor, indiferent de presiunile interne sau de schimbările de strategie apărute pe scena politică.
„Lupta de palat tocmai a intrat într-o nouă fază, mai periculoasă decât oricând. Dar un partid serios, ca o țară serioasă, se ține de ceea ce a stabilit și își respectă deciziile, indiferent de zgomot și de mutări surpriză. Partidul Naţional Liberal trebuie să rămână unit, demn și consecvent, nu o piesă pe tabla de șah a nimănui.
Ion I.C. Brătianu, omul care a ridicat Partidul Național Liberal și a făcut Marea Unire, ne-a lăsat o lecție pe care ar trebui să o recitim cu toții astăzi: „În chestiunile mari, în acelea de ordin moral care stăpânesc viitorul unui neam, de care sunt legate interesele lui supreme de onoare și naționalitate, nu pot fi prețuri de tocmeală, nu pot fi motive de oportunitate care să te hotărască a te compromite, coborându-te de pe tărâmul înalt și sigur al principiilor.”
Constat că astăzi prea mulți coboară din tărâmul principiilor pentru interese de moment. Eu nu o voi face.
Toate aceste jocuri de culise sunt o mare nedreptate, în primul rând față de milioanele de români care așteaptă soluții asumate, în timp ce prețurile cresc și fiecare zi de blocaj înseamnă o factură plătită de cetățeni, nu de politicieni. Dar un guvern nu poate fi făcut cu orice preț și nici nu se poate așeza pe o temelie lipsită de moralitate și de consecvență.
Cei care au generat această criză erau și rămân datori să vină cu soluțiile pentru ieșirea din ea. Dacă nu pot să facă asta, să fie anticipate și fiecare partid să vină cu cei mai buni oameni în fața românilor!
E timpul pentru o altfel de politică.”, a declarat Sebastian Burduja.