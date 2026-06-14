Sebastian Burduja, mesaj despre tensiunile din PNL: „Lupta de palat a intrat într-o fază periculoasă”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iun. 2026, 11:37

Sebastian Burduja a transmis un mesaj ferm în contextul tensiunilor politice din interiorul Partidului Național Liberal, avertizând că actualele jocuri de culise pot afecta stabilitatea formațiunii și încrederea publică în actul de guvernare.

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