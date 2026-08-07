Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Guvernul Bolojan blochează de trei săptămâni cadastrul și cartea funciară. Tranzacții de peste un miliard de euro sunt paralizate, iar românii nu primesc nici măcar un termen clar”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 08:39

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză Guvernul Bolojan că a transformat blocajul serviciilor de cadastru și carte funciară într-o demonstrație de incompetență și lipsă de transparență, în timp ce tranzacții de peste un miliard de euro sunt paralizate, iar activitatea notarilor este blocată. Senatorul susține că Executivul refuză să le ofere românilor explicații clare și un termen realist pentru revenirea la normalitate, adâncind neîncrederea în instituțiile statului.

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