Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Guvernul Bolojan blochează de trei săptămâni cadastrul și cartea funciară. Tranzacții de peste un miliard de euro sunt paralizate, iar românii nu primesc nici măcar un termen clar”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză Guvernul Bolojan că a transformat blocajul serviciilor de cadastru și carte funciară într-o demonstrație de incompetență și lipsă de transparență, în timp ce tranzacții de peste un miliard de euro sunt paralizate, iar activitatea notarilor este blocată. Senatorul susține că Executivul refuză să le ofere românilor explicații clare și un termen realist pentru revenirea la normalitate, adâncind neîncrederea în instituțiile statului.
„Guvernul Bolojan nu poate funcționa ca un guvern democratic normal. Transparența nu este în cultura acestor oameni. Motiv pentru care nimeni nu mai are încredere în statul român.
Guvernul României este incapabil să le explice propriilor cetățeni de ce nu au acces la serviciul public de cadastru și carte funciară de trei săptămâni. Mai mult, Guvernul nu este capabil să răspundă unei întrebări cât se poate de simple și de legitime, care îi frământă pe foarte mulți români: când vor putea fi, din nou, accesibile pentru toți serviciile guvernamentale de cadastru și carte funciară?
Guvernul dovedește încă o dată că nu poate să aibă un comportament transparent și deschis cetățenilor, specific unui stat democratic.
Astăzi, în urma compromiterii unei aplicații digitale, sunt blocate tranzacții în valoare de peste un miliard de euro și toți notarii din țară, toți fiind liber-profesioniști într-o piață funcțională până acum o lună, au activitatea blocată.
Comunicatele Guvernului sunt ermetic redactate, parcă ar fi anume destinate creșterii nervozității și panicii populației.
Explicațiile oneste și simple ar fi, însă, oricând la îndemâna unui guvern suprapopulat.
Ce se întâmplă, de fapt, și nu poate Guvernul să explice? Practic, toate aplicațiile de cadastru și carte funciară se mută acum de pe serverele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) în așa-numitul «Cloud Privat Guvernamental». Acest «cloud» este un grup de servere unde vor fi găzduite toate bazele de date și aplicațiile digitale ale tuturor instituțiilor de stat, pentru a fi mai bine apărate și pentru a se sincroniza între ele, simplificând birocrația. Dar, pentru a muta toate datele și aplicațiile de la ANCPI, este necesară verificarea tuturor acestora, fișier cu fișier, pentru a nu fi compromise, caz în care s-ar risca compromiterea tuturor datelor cu care se vor sincroniza ulterior.
Procesul de verificare este lung și laborios și va mai dura săptămâni bune. Specialiștii de la Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) știu, desigur, să estimeze timpul necesar, dar Guvernul nu are curaj să își asume public un termen realist. Lipsa culturii de comunicare cu propriul popor poate însă îngropa definitiv încrederea în stat.”, a declarat liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026