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Politica· 2 min citire
Românii îndură criza, Bolojan își face campanie electorală. A treia creșă pe care o inaugurează în ultimele luni
Publicat7 aug. 2026, 07:39
Actualizat7 aug. 2026, 07:42
SursăRealitatea PLUS
În timp ce românii sunt loviți crunt de criză, Ilie Bolojan este preocupat să-și facă campanie electorală. Premierul interimar a participat la inaugurarea unei creșe de peste 29 de milioane de lei, bani din PNRR.
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