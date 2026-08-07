Românii îndură criza, Bolojan își face campanie electorală. A treia creșă pe care o inaugurează în ultimele luni

Publicat 7 aug. 2026, 07:39 Actualizat 7 aug. 2026, 07:42 Sursă Realitatea PLUS

În timp ce românii sunt loviți crunt de criză, Ilie Bolojan este preocupat să-și facă campanie electorală. Premierul interimar a participat la inaugurarea unei creșe de peste 29 de milioane de lei, bani din PNRR.

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