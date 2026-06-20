Casa Poporului, între istorie, mister și controverse. Secretele lui Ceaușescu, dezvăluiri din rețeaua de tuneluri din centrul Capitalei-VIDEO

Secrete bine păzite, tuneluri despre care s-a vorbit zeci de ani și buncăre construite pentru cele mai negre scenarii. Sub Casa Poporului, simbolul megalomaniei lui Nicolae Ceaușescu, se află o lume mai puțin cunoscută publicului. De la adăposturi antiatomice confirmate oficial, până la presupuse tuneluri de evacuare construite pentru liderul comunist, subsolurile clădirii continuă să stârnească interes și controverse. O anchetă explozivă marca Realtiatea PLUS dezvăluie ce se ascunde, de fapt acolo și cât adevăr există în legendele care circulă de decenii întregi.
Ceaușescu și proiectul său gigantic. Detalii mai puțin cunoscute
La zeci de ani de la construirea Casei Poporului, clădirea-simbol ridicată la ordinul lui Nicolae Ceaușescu continuă să nască întrebări și legende care fascinează milioane de români, dar și străini.
Construcţia Palatului Parlamentului, cum i se mai spune clădirii-mamut din centrul Bucureştiului, a început în 1980, asta după ce Nicolae Ceauşescu a ordonat, după cutremurul din `77 reconstruirea Bucureştiului ca un oraş de sine stătător.
”Asta este partea orizontală, de aici crește foarte puțin ca să preia denivelarea căii 13 Septembrie. Sunt trei variante: fie cu un element, fie ceva foarte strâns și foarte lunguieț”, îi explica un arhitect lui Nicuolae Ceaușescu.
Secretele regimului comunist ascunse în cea mai mare clădire
Ninel Peia, liderul grupului PACE Întâi România, a făcut în exclusivitate la Realitatea PLUS, o serie de dezvăluiri despre ce se află în subsolul Palatului Parlamentului.
”Salutare, oameni buni! Ne aflăm la nivelul -9 în Casa Poporului, la Senat. Nu a fost folosită niciodată această piscină, o să vă... o piscină făcută pentru demnitarii comuniști. Uitați ce frumoasă este. Sunt săli multe și birouri multe în zonă. Pe aici este o coborâre la -10. Haideți să vedem... aici s-ar putea amenaja un loc de joacă pentru copii”, a declarat Ninel Peia.
Una dintre cele mai cunoscute povești despre edificiul colosal este cea legată de existența unor coridoare subterane construite pentru Nicolae Ceaușescu. Tunelul care ar lega Casa Poporului de Aeroport de Otopeni rămâne la stadiul de legendă urbană neconfirmată oficial.
Investiții uriașe, abandonate în Palatul Parlamentului
”Ar trebui să renovăm această zonă cu piscină. Ia să coborâm la -10 să vedem ce mai este pe aici. Văd că avem și hidrant. Să știți că mai sunt câteva fantome pe aici, ne spun ce se va întâmpla în politică, dar să știți că vom fi atenți. Aici sunt, cred că, grupuri sanitare. Ia să vedem... Da, grupuri sanitare”, a mai spus Ninel Peia.
Palatul Parlamentului dispune de două adăposturi antiatomice construite în perioada comunistă. Aceste spații au fost proiectate pentru a oferi protecție în cazul unui atac nuclear și fac parte din sistemele speciale de securitate gândite pentru conducerea statului.
În anul 2001, arhitecta șefă a făcut o serie de declarații despre colaborarea cu Nicolae Ceaușescu, care au stârnit interesul publicului.
”Colaborarea cu Ceaușescu, eu cel puțin, fiind și foarte tânără, am considerat-o ca o colaborare cu un beneficiar. Mie mi se pare că arhitectura este în esență o profesiune socială, deci trebuie să colaborezi cu beneficiarul tău. Trebuie să-ți impui și punctul de vedere, dar totodată trebuie să ții cont și de beneficiarul cu care lucrezi”, a transmis Anca Petrescu, arhitect-șef al Casei Poporului.
Secretele din subsolurile Parlamentului: ce se ascunde
O altă legendă care circulă de ani de zile spune că mai mulți muncitori care și-au pierdut viața în timpul lucrărilor ar fi rămas pentru totdeauna între zidurile construcției. De aici s-au născut și poveștile despre fantomele Casei Poporului. Angajați și paznici au relatat de-a lungul timpului că au auzit zgomote inexplicabile.
”A dat cote foarte clare la amprenta acestei magistrale. Cât să fie trotuarele, cât să fie lateralele, cât să fie verdele dintre cele laterale și partea centrală și cu fântânile pe mijloc”, a menționat arhitectul Nicolae Vlădescu.
Dezvăluiri din rețeaua de tuneluri din centrul Capitalei
Potrivit altor povești care circulă de după căderea regimului comunist, sub scara principală ar fi fost îngropat un cilindru metalic care conține mesaje și documente lăsate de Nicolae Ceaușescu pentru generațiile viitoare.
Ridicată la ordinul lui Nicolae Ceaușescu, Casa Poporului rămâne una dintre cele mai impresionante și controversate construcții realizate în perioada comunistă.
Casa Poporului a intrat de trei ori în cartea recordurilor fiind clădirea care are cea mai mare greutate din lume, este cea mai scumpă clădire administrativă din lume, dar și cea mai mare clădire administrativă folosită.