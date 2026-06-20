Casa Poporului, între istorie, mister și controverse. Secretele lui Ceaușescu, dezvăluiri din rețeaua de tuneluri din centrul Capitalei-VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iun. 2026, 20:24

Secrete bine păzite, tuneluri despre care s-a vorbit zeci de ani și buncăre construite pentru cele mai negre scenarii. Sub Casa Poporului, simbolul megalomaniei lui Nicolae Ceaușescu, se află o lume mai puțin cunoscută publicului. De la adăposturi antiatomice confirmate oficial, până la presupuse tuneluri de evacuare construite pentru liderul comunist, subsolurile clădirii continuă să stârnească interes și controverse. O anchetă explozivă marca Realtiatea PLUS dezvăluie ce se ascunde, de fapt acolo și cât adevăr există în legendele care circulă de decenii întregi.

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