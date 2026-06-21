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Social· 2 min citire
Demisul Bolojan accelerează concedierile. Peste 45.000 de posturi, în pericol să dispară de pe piața muncii
Concediere
Publicat21 iun. 2026, 14:01
SursăRealitatea PLUS
Iar un nou val de concedieri este așteptat până la finalul lunii. Peste 45.000 de posturi din sectorul public ar putea fi eliminate. Deși au promis reforme pentru români, austeritatea lui Bolojan doar a crescut șomajul și a scăzut consumul. Angajările devin o problemă tot mai mare, iar zeci de mii de familii riscă să rămână fără venituri.
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