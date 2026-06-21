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Demisul Bolojan accelerează concedierile. Peste 45.000 de posturi, în pericol să dispară de pe piața muncii

Concediere

Concediere

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iun. 2026, 14:01
SursăRealitatea PLUS

Iar un nou val de concedieri este așteptat până la finalul lunii. Peste 45.000 de posturi din sectorul public ar putea fi eliminate. Deși au promis reforme pentru români, austeritatea lui Bolojan doar a crescut șomajul și a scăzut consumul. Angajările devin o problemă tot mai mare, iar zeci de mii de familii riscă să rămână fără venituri.

Urmează un nou val de disponibilizări, asta după ce, de la începutul anului, zeci de mii de români și-au pierdut deja locurile de muncă.

Acum din nou și tot prin reforma Bolojan, 45.000 de posturi urmează să dispară din administrația publică, începând cu data de 1 iulie, și asta pentru că trebuie să se economisească suma de 1,6 miliarde de lei.

Sectorul auto, confecțiile și îmbrăcămintea, reparațiile industriale și IT-ul, cele mai afectate domenii

Cele mai afectate domenii sunt sectorul auto, confecțiile și îmbrăcămintea, reparațiile industriale și IT-ul, însă și poliția locală ar putea să piardă 600 de posturi în urma acestor reforme. Reforma disponibilizărilor a fost atacată la CCR de avocatul poporului, iar mai multe administrații locale ar fi reușit să obțină suspendarea aplicării acesteia în câteva județe.

Problema este că oamenii care își pierd locurile de muncă la stat ar putea să-și caute unele noi la privat, însă nici acolo situația nu stă prea bine, pentru că, din cauza cheltuielilor tot mai mari pe care patronii le suportă de când a început austeritatea în România, mulți au ales să disponibilizeze și în acest sector angajați, iar cei care totuși mai fac angajări sunt destul de reticenți și aleg mai degrabă angajări pe baza metodei recrutărilor strategice, căutând oameni care au foarte multă experiență deja într-un anumit domeniu și competențe foarte specifice.

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