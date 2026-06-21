Demisul Bolojan accelerează concedierile. Peste 45.000 de posturi, în pericol să dispară de pe piața muncii

Publicat 21 iun. 2026, 14:01 Sursă Realitatea PLUS

Iar un nou val de concedieri este așteptat până la finalul lunii. Peste 45.000 de posturi din sectorul public ar putea fi eliminate. Deși au promis reforme pentru români, austeritatea lui Bolojan doar a crescut șomajul și a scăzut consumul. Angajările devin o problemă tot mai mare, iar zeci de mii de familii riscă să rămână fără venituri.

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