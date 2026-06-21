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Alertă la granița României, nou atac cu drone al Rusiei. Locuitorii au primit mesaj RO-Alert

Eurofighter Typhoon (foto: profimedia)

Eurofighter Typhoon (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iun. 2026, 08:14
SursăRealitatea PLUS

Un nou mesaj RO-Alert a fost transmis sâmbătă noapte locuitorilor din nordul județului Tulcea, după ce forțele ruse au atacat cu drone obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în imediata apropiere a frontierei fluviale cu România.

Azi-noapte Federația Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

Două avioane Eurofighter Typhoon, ridicate de la sol

Grupul de semnale radar a fost detectat după miezul nopții. Centrul Național Militar de Comandă imediat a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, astfel că două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene britanice din 86-a aeriană Borcea, au fost ridicate pentru monitorizarea situației.

Locuitorii au primit mesaj RO-Alert

Totodată, locații din nordul județului Tulcea au primit mesaje RO Alert. Alerta aeriană a încetat la ora 4 dimineața.

MApN a precizat că au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național și informează în timp real totodată structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri și menține în permanență legătură cu acestea.

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