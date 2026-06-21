Alertă la granița României, nou atac cu drone al Rusiei. Locuitorii au primit mesaj RO-Alert

Publicat 21 iun. 2026, 08:14 Sursă Realitatea PLUS

Un nou mesaj RO-Alert a fost transmis sâmbătă noapte locuitorilor din nordul județului Tulcea, după ce forțele ruse au atacat cu drone obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în imediata apropiere a frontierei fluviale cu România.

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