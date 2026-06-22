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Social· 1 min citire
Accident mortal în Bihor: șofer de 19 ani, suspect că a intrat pe contrasens. Doi pasageri au murit, alți doi sunt răniți
Poliție
Un tânăr de 25 de ani și o femeie de 48 de ani și-au pierdut viața în noaptea de duminică spre luni, după ce două mașini s-au ciocnit frontal pe DN 19, în afara localității Tarcea, județul Bihor.
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