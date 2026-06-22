Accident mortal în Bihor: șofer de 19 ani, suspect că a intrat pe contrasens. Doi pasageri au murit, alți doi sunt răniți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 08:36

Un tânăr de 25 de ani și o femeie de 48 de ani și-au pierdut viața în noaptea de duminică spre luni, după ce două mașini s-au ciocnit frontal pe DN 19, în afara localității Tarcea, județul Bihor.

Distribuie articolul