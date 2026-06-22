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Accident mortal în Bihor: șofer de 19 ani, suspect că a intrat pe contrasens. Doi pasageri au murit, alți doi sunt răniți

Poliție

Poliție

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 08:36

Un tânăr de 25 de ani și o femeie de 48 de ani și-au pierdut viața în noaptea de duminică spre luni, după ce două mașini s-au ciocnit frontal pe DN 19, în afara localității Tarcea, județul Bihor.

Tragedia s-a produs în jurul orei 23.30, într-o curbă la dreapta, unde un șofer de 19 ani din Cubulcut ar fi pătruns pe sensul opus de mers. Autoturismul condus de acesta, care circula dinspre Săcueni spre Tarcea, a intrat în coliziune directă cu o mașină venită din sens opus, al cărei șofer, un bărbat de 42 de ani din Diosig, nu a mai putut evita impactul.

Un bărbat de 25 de ani și o femeie de 48 de ani, morți în accident

Morții sunt un bărbat de 25 de ani din Cubulcut, pasager în primul autoturism, și o femeie de 48 de ani din localitatea Vaida, pasageră în cel de-al doilea autoturism. Ambii au decedat la fața locului în urma leziunilor multiple suferite.

Alți trei răniți au fost transportați la spital: cei doi șoferi implicați și un tânăr de 16 ani din Sânnicolau de Munte, pasager în prima mașină. Șoferul autoturismului doi a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ, în timp ce șoferului de 19 ani i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Polițiștii Serviciului Rutier Bihor continuă cercetările sub supravegherea unui procuror, pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

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