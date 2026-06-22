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Piață sau supermarket? De unde cumpără românii alimente - VIDEO

Piață

Piață

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 iun. 2026, 08:32
SursăRealitatea PLUS

Românii sunt tot mai atenți la buzunar atunci când aleg să-și cumpere mâncare. Unii dintre ei aleg supermarketul din comoditate, în timp ce alții cred că cele mai proaspete fructe sau legume se găsesc doar în piețe. Diferențele de preț se văd doar în portofelul clienților, conform Realitatea PLUS.

Fie că aleg să cumpere legume și fructe din supermarket sau de la piață, bătălia decisivă se dă cu ochii pe buzunar. Majoritatea oamenilor spun că preferă piața pentru că acolo mai pot negocia la preț sau mai pot gusta câte ceva de pe tarabă.

Totodată, oamenii spun că nu este mare diferență de preț între piață și supermarket. Însă pentru mulți, nostalgia gustului de legumă de la țară, susținerea producătorilor români și libertatea de a alege de unde cumperi cântăresc mai mult decât eventualele promoţii de la raft. Alții însă, din comoditate aleg supermarketul.

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