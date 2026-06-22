Piață sau supermarket? De unde cumpără românii alimente - VIDEO

Publicat 22 iun. 2026, 08:32 Sursă Realitatea PLUS

Românii sunt tot mai atenți la buzunar atunci când aleg să-și cumpere mâncare. Unii dintre ei aleg supermarketul din comoditate, în timp ce alții cred că cele mai proaspete fructe sau legume se găsesc doar în piețe. Diferențele de preț se văd doar în portofelul clienților, conform Realitatea PLUS.

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