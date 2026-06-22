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Social· 1 min citire
Piață sau supermarket? De unde cumpără românii alimente - VIDEO
Piață
Publicat22 iun. 2026, 08:32
SursăRealitatea PLUS
Românii sunt tot mai atenți la buzunar atunci când aleg să-și cumpere mâncare. Unii dintre ei aleg supermarketul din comoditate, în timp ce alții cred că cele mai proaspete fructe sau legume se găsesc doar în piețe. Diferențele de preț se văd doar în portofelul clienților, conform Realitatea PLUS.
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