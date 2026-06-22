Cele mai scumpe capitale europene pentru chiriași. Unde se situează Bucureștiul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 09:00

Aproximativ un sfert din cheltuielile locuitorilor UE, 23,6%, se duc pe locuință și utilități, arată cele mai recente date Eurostat. Chiriile variază între capitalele europene, de la 470 de euro în Skopje până la 3.350 de euro în Geneva, pentru un apartament cu două dormitoare.

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