Alertă hidrologică: risc de viituri și inundații locale în mai multe județe din țară. Zonele vizate

Mai multe râuri din vestul, centrul și sudul țării se află sub atenționare Cod galben de inundații, după ce hidrologii au avertizat asupra riscului de viituri rapide și creșteri semnificative ale debitelor.
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare Cod galben de inundații pentru 14 bazine hidrografice, care a intrat în vigoare luni, la ora 12:00 și e valabilă până marți la ora 9:00.
Potrivit sursei citate, sunt vizate de atenționare bazinele hidrografice Someș, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega Veche, Bega, Timiș, Nera, Cerna, Jiu, Olt și Argeș.
Hidrologii avertizează, astfel, că urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție.
Zonele vizate de atenționarea hidrologică
Codul galben este instituit pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Cluj), Someș - afluenții aferenți sectorului aval S.H. Dej - amonte confluență cu râul Lăpuș (județele: Cluj, Sălaj și Maramureș), Barcău - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Sălaj și Bihor), Crișul Repede - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Cluj și Bihor), Crișul Negru - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Arad), Crișul Alb - bazin amonte S.H. Vața de Jos și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Vața de Jos (județele: Hunedoara și Arad), Arieș - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Alba și Cluj), Târnava Mare - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Harghita, Mureș, Brașov, Sibiu și Alba), Mureș - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Târnava (județele: Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad), Bega Veche - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Bega - bazin amonte S.H. Făget și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Făget (județele: Timiș și Arad), Timiș - bazin amonte S.H. Sadova și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadova - amonte S.H. Lugoj (județele: Caraș Severin și Timiș), Nera - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Caraș Severin), Cerna - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Gorj și Caraș Severin), Jiu - bazin amonte S.H. Sadu și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu - amonte S.H. Rovinari (județele: Hunedoara și Gorj), Gilort - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Gorj), Motru - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Gorj și Mehedinți), Olt - bazin amonte S.H. Micfalău și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Micfalău (județele: Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt și Dolj), Argeș - bazin superior, Dâmbovița - bazin superior (județele: Argeș și Dâmbovița).
Fenomenele așteptate
Atenționarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, care se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din județele Bihor, Cluj, Alba, Hunedoara, Gorj, Sibiu și Vâlcea, precizează INHGA.