Start pentru Evaluarea Națională: aproape 150.000 de elevi intră astăzi în examenul care decide admiterea la liceu

Peste 148.000 de absolvenți de gimnaziu susțin de luni Evaluarea Națională 2026, examen ale cărui rezultate contează integral pentru admiterea la liceu. Prima probă este cea la Limba și literatura română, iar testările se desfășoară în aproape 3.000 de centre din întreaga țară.
Peste 148.000 de absolvenți de gimnaziu încep luni examenul de Evaluare Națională, prima probă programată fiind cea la Limba și literatura română. Testările se desfășoară în 2.956 de centre organizate la nivel național, iar rezultatele vor conta integral pentru admiterea la liceu.
Prima probă - Limba română. Matematica, miercuri
Potrivit Ministerului Educației, examenul debutează luni cu proba la Limba română, urmată miercuri de testarea la Matematică. Joi, elevii aparținând minorităților naționale vor susține proba la Limba maternă.
Candidații trebuie să fie prezenți în centre între 8:00 și 8:30, având asupra lor un act de identitate valabil. Lucrările se redactează cu cerneală sau pastă albastră, iar pentru scheme și desene este permis creionul negru.
Cât au copiii la dispozție pentru rezolvarea subiectelor
Probele încep la ora 9:00, când elevii primesc broșura cu subiecte și hârtie pentru ciorne. Durata de rezolvare este de 120 de minute, calculate după completarea casetei de identificare.
Elevii cu deficiențe de vedere, auz sau tulburări de neurodezvoltare pot beneficia de prelungirea timpului de lucru cu până la două ore, dacă au aprobare din partea comisiilor județene.
Obiecte interzise în sălile de examen
Regulamentul interzice accesul cu materiale care ar putea ajuta la rezolvarea subiectelor: manuale, dicționare, notițe, culegeri sau alte auxiliare. Sunt interzise și telefoanele mobile sau alte dispozitive electronice de calcul, stocare ori comunicare.
Ghiozdanele și obiectele personale trebuie lăsate în spațiile special amenajate. Candidații care refuză nu pot participa la probă. Toate sălile sunt monitorizate audio-video.
Când se afișează rezultatele
Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie, până la ora 12:00, atât online, cât și în centrele de examen. În aceeași zi, între 14:00 și 18:00, pot fi depuse contestațiile, procedură care continuă pe 2 și 3 iulie.
Rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie, notele fiind publicate anonim, pe baza codurilor individuale.