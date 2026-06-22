Start pentru Evaluarea Națională: aproape 150.000 de elevi intră astăzi în examenul care decide admiterea la liceu

Publicat 22 iun. 2026, 07:41 Actualizat 22 iun. 2026, 07:45 Sursă Realitatea

Peste 148.000 de absolvenți de gimnaziu susțin de luni Evaluarea Națională 2026, examen ale cărui rezultate contează integral pentru admiterea la liceu. Prima probă este cea la Limba și literatura română, iar testările se desfășoară în aproape 3.000 de centre din întreaga țară.

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