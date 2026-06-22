Angajata MAE care a falsificat state de plată timp de 15 ani a încheiat acord de recunoaștere cu DNA: ce pedeapsă a primit

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 15:19

O fostă funcționară din cadrul Ministerului Afacerilor Externe a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii DNA. Aceasta este acuzată că, timp de 15 ani, a falsificat state de plată și a virat sume cu titlu de salarii către ea însăși și către două persoane care nu erau angajate ale instituției. Prejudiciul cauzat bugetului MAE depășește 8 milioane de lei. Procurorii au stabilit, prin acord, o pedeapsă de 3 ani și o lună de închisoare.

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