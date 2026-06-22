Angajata MAE care a falsificat state de plată timp de 15 ani a încheiat acord de recunoaștere cu DNA: ce pedeapsă a primit

O fostă funcționară din cadrul Ministerului Afacerilor Externe a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii DNA. Aceasta este acuzată că, timp de 15 ani, a falsificat state de plată și a virat sume cu titlu de salarii către ea însăși și către două persoane care nu erau angajate ale instituției. Prejudiciul cauzat bugetului MAE depășește 8 milioane de lei. Procurorii au stabilit, prin acord, o pedeapsă de 3 ani și o lună de închisoare.
Fostă funcționară MAE, acord de recunoaștere cu DNA
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au sesizat instanța cu acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu Lavinia-Daniela Păune. La data faptelor, aceasta era consilier relații în cadrul Direcției Planificare Bugetară, Contabilitate și Salarizare din Ministerul Afacerilor Externe. Femeia este cercetată în stare de libertate. Acuzațiile vizează participație improprie, sub forma complicității, la abuz în serviciu, fals intelectual și uz de fals, toate în formă continuată.
Potrivit anchetatorilor, faptele s-ar fi desfășurat pe o perioadă foarte lungă, între mai 2009 și aprilie 2024. În acest interval, fosta funcționară ar fi făcut plăți nelegale cu titlu de salarii. Banii ar fi ajuns atât în conturile sale, cât și în conturile a două persoane care nu aveau calitatea de angajați ai MAE. Prejudiciul total calculat de procurori este de 8.412.028 de lei.
DNA: 176 de state de plată ar fi fost falsificate
Procurorii susțin că Lavinia-Daniela Păune ar fi folosit programul informatic de salarizare pentru a modifica statele de plată ale personalului MAE. În total, ar fi fost falsificate 176 de astfel de documente. Modificările ar fi vizat valoarea totală a unor indemnizații acordate angajaților. Ulterior, datele alterate ar fi fost preluate în documentele folosite pentru lichidare, ordonanțare și plată.
”În perioada mai 2009 – aprilie 2024, inculpata Păune Lavinia-Daniela, în calitatea menţionată anterior, ar fi efectuat plăţi nelegale cu titlu de salarii atât către două persoane care nu aveau calitatea de angajaţi ai instituţiei, cât şi către sine, cauzând un prejudiciu bugetului Ministerului Afacerilor Externe în cuantum total de 8.412.028 lei. În concret, prin intermediul programului informatic de salarizare, inculpata ar fi falsificat 176 de state de plată aferente personalului MAE, prin modificarea valorii totale a unor indemnizaţii acordate angajaţilor. Informaţiile astfel alterate ar fi fost preluate în documentele întocmite în etapele de lichidare, ordonanţare şi plată, fiind majorate în mod nelegal atât fondurile destinate drepturilor salariale, cât şi impozitele şi contribuţiile salariale aferente”, arată procurorii DNA.
Statele de plată modificate ar fi fost apoi prezentate spre avizare și aprobare persoanelor din cadrul MAE care aveau atribuții în acest sens. Procurorii spun că informațiile nereale au fost aprobate la plată de ordonatorii principali de credite, fără vinovăția acestora. În același mecanism, ar fi fost folosite și borderouri falsificate pentru dispozițiile de plată trimise către bănci. În aceste documente ar fi fost introduse sume necuvenite și date privind conturi bancare aparținând inculpatei și celor două persoane vizate.
Peste 7 milioane de lei ar fi ajuns în conturile inculpatei și ale altor două persoane
Prin aceste demersuri, Lavinia-Daniela Păune și celelalte două persoane ar fi obținut nelegal suma totală de 7.176.957 de lei. Banii ar fi fost transferați necuvenit în conturile bancare ale acestora. În paralel, la bugetul de stat ar fi fost achitate contribuții salariale și impozite aferente veniturilor salariale. Aceste contribuții și impozite au fost calculate la suma totală de 1.235.071 de lei.
Ministerul Afacerilor Externe s-a constituit parte civilă în dosar cu suma de 8.412.028 de lei. Procurorii au instituit măsura sechestrului asupra unui imobil aflat în proprietatea inculpatei. De asemenea, sechestrul a fost pus și asupra conturilor bancare ale acesteia. Măsura are rolul de a asigura recuperarea prejudiciului, în cazul în care instanța va admite acordul și va menține dispozițiile propuse în dosar.
Fosta funcționară a recunoscut faptele în fața procurorilor
Anchetatorii afirmă că inculpata și-a asumat în totalitate faptele comise. Potrivit DNA, aceasta a avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor. În prezența avocatului, ea a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa. Totodată, a acceptat încadrarea juridică, pedeapsa stabilită și modalitatea de executare.
Prin acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au stabilit o pedeapsă de 3 ani și o lună de închisoare. Dosarul de urmărire penală și acordul au fost înaintate Tribunalului București. Procurorii au cerut și menținerea măsurii asigurătorii dispuse în cauză. Instanța urmează să analizeze acordul și să decidă asupra acestuia.
Cercetările continuă pentru celelalte două persoane vizate
Procurorii anticorupție continuă cercetările în cazul celorlalte două persoane vizate în dosar. Acestea sunt investigate pentru fapte similare. Potrivit DNA, cele două persoane nu erau angajate ale Ministerului Afacerilor Externe, dar ar fi primit bani cu titlu de salarii. Ancheta urmează să stabilească rolul fiecăreia în mecanismul descris de procurori.