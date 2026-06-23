Mihai Fifor, după votul din Parlament: PSD așteaptă consultările de la Cotroceni

Deputatul PSD Mihai Fifor afirmă că votul din Parlament asupra Guvernului Veștea a arătat o convergență între mai multe partide, acuzându-le că urmăresc exclusiv accesul la putere. Fifor spune că partidul său așteaptă consultările de la Palatul Cotroceni și nu exclude asumarea guvernării, în urma respingerii învestirii Guvernului Veștea.
"Aseară, în Parlamentul României, românii au avut parte de o demonstrație de cinism politic în forma sa cea mai pură. Au triumfat două forme de iresponsabilitate politică: setea patologică de putere a lui Ilie Bolojan și a blocului de dreapta care a împins România în recesiune economică și în criză politică și oportunismul tranzacțional al suveranistiștilor dispuși să joace viitorul țării la ruletă doar pentru câteva puncte politice. Două tabere care se pretind adversare ireconciliabile, dar care au acționat perfect sincron atunci când a fost vorba să blocheze ieșirea României din criză. Între ele, România a rămas din nou captivă. A nimănui", transmite Fifor într-un mesaj postat marți dimineață pe Facebook.
Despre votul din Parlament
Potrivit acestuia, românii au asistat la un spectacol al intereselor de partid și al ambițiilor personale, în care nimeni nu a mai vorbit despre economie, despre investiții, despre nivelul de trai sau despre stabilitate.
"S-a vorbit doar despre putere. S-a votat doar pentru putere. S-a blocat o soluție guvernamentală doar din rațiuni de putere. Nici unii, nici ceilalți nu au nicio preocupare reală pentru românii care suportă tot mai greu deja costul unor crize politice, economice și sociale suprapuse. Pentru ei, România poate să mai aștepte. Românii pot să mai aștepte. Economia poate să mai aștepte. Singurul lucru care nu poate aștepta este propria lor luptă pentru putere. Aseară, PNL-USR-UDMR și AUR au demonstrat fără echivoc că, dincolo de discursuri și de etichetele ideologice, împărtășesc aceeași agendă: puterea cu orice preț. Restul nu contează. Românii...la și alții", spune social-democratul.
În toată această perioadă, PSD a acționat cu toată buna-credință și a făcut tot ce i-a stat în puteri pentru ca România să aibă din nou un Guvern funcțional și stabil, a adăugat el.
"Dar PSD are doar 128 de mandate în Parlament. Toți parlamentarii PSD au fost prezenți și au votat cu toată responsabilitatea pentru învestirea Guvernului Veștea. Din păcate, toate celelalte partide care se declară pro-occidentale au pus orgoliul politic și interesul partizan mai presus de binele general. Învestirea Guvernului Veștea nu a fost susținută decât de 198 de parlamentari, mult sub cele 233 de voturi necesare. S-a văzut clar cine a vrut ca Ilie Bolojan să plece și cine a vrut să rămână. Noi, PSD, am vrut să plece, pentru că a făcut mult prea mult rău României. Cei care au rămas în bănci sau au ieșit din sală au vrut să rămână. Culmea, plângând în același timp de grija românilor", a afirmat Mihai Fifor.
Avertismentul social-democratului
El atrage atenția că România riscă să fie aruncată în categoria junk din cauza ''ambițiilor unor oameni care au pus interesul politic înaintea interesului național''.
"Iar în acel moment nu vor mai conta declarațiile revanșarde și moralizatoare ale celor care au vorbit aseară de la tribuna Parlamentului. Va conta doar nota de plată pe care o vor achita românii. Românii au văzut aseară că Bolojan și Simion sunt, în fond, același aluat politic. Unul împinge România spre junk, agățat cu disperare de putere, iar celălalt tranzacționează orice, fără să-i pese de interesul național. Fără un Guvern funcțional, românii sunt cei care suferă. Ei au fost trădați prin votul de aseară. Nimeni altcineva", a arătat acesta.
Așteptările PSD
PSD așteaptă consultările care urmează să fie convocate de președintele României și reafirmă încă o dată că nu fuge de responsabilitatea guvernării, mai scrie social-democratul.
''De la bun început, PSD a spus că este dispus să dea prim-ministrul și să își asume guvernarea. Dar fără o majoritate coagulată în jurul unei soluții responsabile, acest lucru nu a fost posibil. Spre deosebire de cei care aseară au ales jocurile de culise, calculele electorale și conservarea propriilor poziții, PSD rămâne preocupat de un singur lucru: ca România să aibă cât mai repede un Guvern funcțional și stabil. Pentru că România nu mai are timp de pierdut. Iar românii nu mai pot fi ținuți ostaticii ambițiilor politice ale unor lideri preocupați exclusiv de propria putere'', a fost mesajul lui Fifor.