Mihai Fifor, după votul din Parlament: PSD așteaptă consultările de la Cotroceni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 08:12

Deputatul PSD Mihai Fifor afirmă că votul din Parlament asupra Guvernului Veștea a arătat o convergență între mai multe partide, acuzându-le că urmăresc exclusiv accesul la putere. Fifor spune că partidul său așteaptă consultările de la Palatul Cotroceni și nu exclude asumarea guvernării, în urma respingerii învestirii Guvernului Veștea.

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