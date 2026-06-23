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Politica· 2 min citire
Petrișor Peiu avertizează că România intră într-o criză politică de durată: „Alegerile anticipate sunt mai aproape decât oricând”
Petrișor Peiu
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, susține că politica românească are nevoie de mai multă claritate, onestitate și asumare. Acesta vorbește despre o criză politică mai profundă decât s-ar fi anticipat și spune că actualul conflict va continua până în 2028 sau până la alegeri anticipate
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