Petrișor Peiu avertizează că România intră într-o criză politică de durată: „Alegerile anticipate sunt mai aproape decât oricând”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 08:31

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, susține că politica românească are nevoie de mai multă claritate, onestitate și asumare. Acesta vorbește despre o criză politică mai profundă decât s-ar fi anticipat și spune că actualul conflict va continua până în 2028 sau până la alegeri anticipate

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