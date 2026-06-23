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Politica· 2 min citire

Petrișor Peiu avertizează că România intră într-o criză politică de durată: „Alegerile anticipate sunt mai aproape decât oricând”

Petrișor Peiu

Petrișor Peiu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 08:31

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, susține că politica românească are nevoie de mai multă claritate, onestitate și asumare. Acesta vorbește despre o criză politică mai profundă decât s-ar fi anticipat și spune că actualul conflict va continua până în 2028 sau până la alegeri anticipate

Peiu consideră că majoritățile politice nu mai pot fi construite prin înțelegeri de culise, ci doar punctual și transparent. Liderul senatorilor AUR avertizează că ignorarea opoziției de către Nicușor Dan și partidele PSD, PNL, UDMR și USR ar putea afecta nu doar viitoarea guvernare, ci și aparența democratică a actualului sistem politic.

Petrișor Peiu: „Criza politică este mult mai amplă decât a anticipat-o oricine”

Politica românească are nevoie de limpezime, de profunzime și de onestitate!

,,Asta mai presus de-orice: nu te minţi pe tine însuţi/ Căci, aşa cum noaptea urmează după zi/ Nu vei putea nici altora necredincios să fii. (”This above all: to thine own self be true,/And it must follow, as the night the day,/ Thou canst not then be false to any man”)- îl învață Polonius pe fiul său Laertes în Hamlet.

Concluzia:

  • criza politică este mult mai amplă decât a anticipat-o oricine și va rămâne până în 2028 său până la alegerile anticipate, care sunt mai aproape decât oricând;

  • în acest conflict puternic , majoritățile nu pot fi decât punctuale și transparente;

  • a trecut vremea aranjamentelor de culise, a cumpărării de voturi individuale;

  • a trecut și vremea politicienilor ,,combinatori", sforari, de genul Ciolacu său Veștea;

  • fără alegeri anticipate, nu pot fi imaginate decât majorități pe termen scurt ( max 6 luni), cu obiective clare și puține;

  • dacă Nicușor Dan sau partidele PSD, PNL, UDMR și USR vor continua să ignore și să jignească opoziția, vor pierde nu doar alegerile viitoare său guvernarea viitoare ( pe care oricum nu le mai pot câștiga), ci și orice urma de aparență democratică.

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