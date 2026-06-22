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Politica· 2 min citire
Dominic Fritz atacă dur negocierile pentru Guvern și îi jignește pe parlamentari: „Aroganța cu care au încercat să ne convingă zile întregi că au voturile, ca apoi să se umilească în fața extremiștilor”
Partidul USR
Președintele USR, Dominic Fritz, a lansat un atac extrem de dur la adresa partidelor implicate în negocierile pentru formarea noului Guvern, acuzând lipsă de responsabilitate, aroganță și dispreț față de cetățeni. Într-un mesaj public, liderul USR a susținut că ultimele zile au demonstrat incapacitatea unor formațiuni politice de a construi o majoritate stabilă și transparentă.
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