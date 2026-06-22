Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Dominic Fritz atacă dur negocierile pentru Guvern și îi jignește pe parlamentari: „Aroganța cu care au încercat să ne convingă zile întregi că au voturile, ca apoi să se umilească în fața extremiștilor”

Partidul USR

Partidul USR

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 23:57

Președintele USR, Dominic Fritz, a lansat un atac extrem de dur la adresa partidelor implicate în negocierile pentru formarea noului Guvern, acuzând lipsă de responsabilitate, aroganță și dispreț față de cetățeni. Într-un mesaj public, liderul USR a susținut că ultimele zile au demonstrat incapacitatea unor formațiuni politice de a construi o majoritate stabilă și transparentă.

Potrivit acestuia, cei care au afirmat în repetate rânduri că dețin suficiente voturi pentru învestirea Executivului au ajuns ulterior să caute sprijin politic în ultimul moment, într-o manieră pe care Fritz o consideră umilitoare și lipsită de credibilitate.

Liderul USR: „Aroganța s-a transformat în umilință”

„Și proști, și fuduli, dar mai ales fără niciun gând la cetățeni. Aroganța cu care au încercat să ne convingă zile întregi că au voturile, ca apoi să se umilească în fața extremiștilor pentru nimic, trădează fix același dispreț pentru români cu care au încercat să ne bage pe gât, sub steagul stabilității, Nordis, inflația și cutiile de pantofi cu bani.

Cei mai mulți dintre noi sunt sătui de nedreptate și este atât de ușor să cadă pradă unor vorbe frumoase. După șase ani ca primar al Timișoarei, știu sigur că este nevoie de echipă dacă vrem să facem dreptate. Nu ne trebuie discursuri care sună bine, ci gesturi care repară. Miniștrii USR au dovedit că se poate.

După haosul iresponsabil și înjositor al acestor zile, acum avem nevoie urgent de consultări transparente, fără surprize și fără înțelegeri sub masă. USR este gata să facă echipă pentru români într-un guvern minoritar care să livreze în continuare reforme, curățenie și o viață mai bună.

Sunt mândru că, neclintit, USR a rămas consecvent față de valorile pentru care a primit încrederea cetățenilor. Ne vom lupta și în continuare pentru o Românie corectă, prosperă, europeană.”, a transmis Fritz în mediul online.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

dominic fritz

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe