Ilie Bolojan acuză folosirea abuzivă a numelui PNL în structura noului Executiv: „Partidul Național Liberal nu susține acest guvern”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 22:52

Premierul interimar Ilie Bolojan a reacționat ferm după apariția unor documente oficiale în care mai mulți membri ai cabinetului propus sunt prezentați ca având afiliere la Partidul Național Liberal. Liderul liberal susține că formațiunea pe care o conduce nu face parte din actuala formulă guvernamentală și nu acordă sprijin politic Executivului aflat în procedura de învestire.

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