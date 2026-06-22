Ilie Bolojan acuză folosirea abuzivă a numelui PNL în structura noului Executiv: „Partidul Național Liberal nu susține acest guvern”

Premierul interimar Ilie Bolojan a reacționat ferm după apariția unor documente oficiale în care mai mulți membri ai cabinetului propus sunt prezentați ca având afiliere la Partidul Național Liberal. Liderul liberal susține că formațiunea pe care o conduce nu face parte din actuala formulă guvernamentală și nu acordă sprijin politic Executivului aflat în procedura de învestire.
Declarațiile au fost făcute luni, la Palatul Victoria, în contextul dezbaterilor privind componența noului cabinet și a documentelor înaintate Parlamentului.
Ilie Bolojan: „PNL nu este parte a acestui guvern”
Ilie Bolojan a afirmat că reprezentanții PNL au notificat oficial conducerile celor două Camere ale Parlamentului cu privire la faptul că partidul nu susține noul Executiv și că asocierea unor miniștri cu formațiunea liberală este nejustificată.
Potrivit acestuia, menționarea numelui PNL în dreptul unor membri ai cabinetului creează o imagine care nu reflectă realitatea politică și poate genera confuzii în procesul de funcționare a viitorului guvern.
„Am transmis oficial că Partidul Național Liberal nu face parte din această formulă guvernamentală și nu oferă susținere politică acestui cabinet”, a precizat Bolojan.
Solicitare de modificare urgentă a documentelor oficiale
Premierul interimar a anunțat că liberalii au cerut conducerilor Senatului și Camerei Deputaților să corecteze de urgență informațiile prezentate în documentele depuse pentru procedura de învestire.
În opinia sa, utilizarea numelui partidului fără acordul formațiunii reprezintă o practică incorectă și poate crea probleme juridice și administrative pe termen lung.
Liderul liberal consideră că structura politică a viitorului Executiv trebuie prezentată în mod transparent și conform realității, fără atribuirea unor apartenențe politice care nu există.
Posibile efecte asupra activității viitorului cabinet
Ilie Bolojan a avertizat că lipsa unor clarificări oficiale ar putea genera dificultăți inclusiv în situația unor eventuale remanieri guvernamentale sau în alte proceduri parlamentare care presupun identificarea susținerii politice a miniștrilor.
Acesta a subliniat că este important ca toate documentele oficiale să reflecte exact componența și sprijinul politic al Executivului, pentru a evita interpretările eronate și conflictele instituționale.
În perioada următoare, rămâne de văzut dacă solicitarea formulată de PNL va fi acceptată și dacă documentele oficiale vor fi modificate pentru a reflecta poziția anunțată de partid.