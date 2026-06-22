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Politica· 2 min citire

Ilie Bolojan ține cu dinții de guvernare: ce calcule se fac după Congresul PNL

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 09:30

Ilie Bolojan susține că un guvern majoritar ar avea dificultăți în a obține susținerea necesară în Parlament și avansează scenariul unui executiv minoritar. Liderul PNL a vorbit despre două formule posibile de guvernare și despre necesitatea unui acord politic care să asigure stabilitate în următoarele luni, potrivit Realitatea PLUS.

Două variante pentru viitorul executiv

Potrivit declarațiilor făcute de Ilie Bolojan, una dintre variante presupune formarea unui guvern susținut de PNL, USR și UDMR, iar cealaltă ar avea în centru PSD, alături de grupuri parlamentare mai mici. Acesta consideră că, pentru funcționarea unui astfel de executiv, partidele parlamentare ar trebui să semneze un pact prin care să garanteze stabilitatea politică pentru cel puțin șase luni. În această perioadă nu ar urma să fie inițiate sau susținute moțiuni de cenzură.

PNRR și legea salarizării, printre priorități

Bolojan a mai afirmat că viitorul guvern ar trebui să își asume răspunderea în Parlament pentru proiectele restante din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), astfel încât România să poată respecta termenele asumate și să acceseze fondurile europene. Printre proiectele menționate se află și legea salarizării.

Surse politice susțin că ideea unui guvern minoritar a fost discutată încă de săptămâna trecută între PNL, USR și UDMR. În cadrul acestor discuții au fost analizate și mai multe nume pentru funcția de prim-ministru. Printre variantele vehiculate s-ar afla Dan Motreanu, Mircea Abrudean și Alexandru Nazare, actual ministru al Finanțelor în cabinetul condus de Adrian Veștea.

Bolojan: PNL va reveni la guvernare

În cadrul congresului PNL desfășurat duminică, Ilie Bolojan a transmis că partidul va reveni la guvernare și a vorbit despre posibilitatea formării unui pol reformist alături de USR pentru viitoarele alegeri. La eveniment au participat și reprezentanți ai USR, care au susținut ideea unei colaborări între cele două formațiuni.

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