Ilie Bolojan ține cu dinții de guvernare: ce calcule se fac după Congresul PNL

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 09:30

Ilie Bolojan susține că un guvern majoritar ar avea dificultăți în a obține susținerea necesară în Parlament și avansează scenariul unui executiv minoritar. Liderul PNL a vorbit despre două formule posibile de guvernare și despre necesitatea unui acord politic care să asigure stabilitate în următoarele luni, potrivit Realitatea PLUS.

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