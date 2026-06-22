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Politica· 2 min citire
Ilie Bolojan ține cu dinții de guvernare: ce calcule se fac după Congresul PNL
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan susține că un guvern majoritar ar avea dificultăți în a obține susținerea necesară în Parlament și avansează scenariul unui executiv minoritar. Liderul PNL a vorbit despre două formule posibile de guvernare și despre necesitatea unui acord politic care să asigure stabilitate în următoarele luni, potrivit Realitatea PLUS.
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