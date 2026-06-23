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Delegațiile partidelor prezente la consultările cu Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni

Palatul Cotroceni

Palatul Cotroceni

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 iun. 2026, 11:32
Actualizat23 iun. 2026, 11:36
SursăRealitatea PLUS, Realitatea.net

Reprezentanții principalelor formațiuni politice participă marți la consultările cu președintele Nicușor Dan organizate la Palatul Cotroceni, în vederea desemnării unui nou premier.

Delegația PSD prezentă la consultările de la Palatul Cotroceni:

Sorin Grindeanu

Claudiu Manda

Marian Neacşu

Natalia Intotero

Doina Fedorovici

Delegația PNL prezentă la consultările de la Palatul Cotroceni:

Ilie Bolojan, Președinte

Dan Motreanu, Prim-vicepreședinte

Robert Sighiartău, Secretar General

Mircea Abrundean, președintele Senatului

Gabriel Andronache, liderul grupului PNL din Camera Deputaților

Delegația AUR prezentă la consultările de la Palatul Cotroceni:

George Simion

Petrișor Peiu

Gianina Șerban

Gheorghe Piperea

Adrian Axinia

Delegația USR care merge astăzi la consultările de la Palatul Cotroceni:

- președintele USR, Dominic Fritz

- ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu

- ministra Mediului, Diana Buzoianu

- ministrul Apărării, vicepremier, Radu Miruță

- ministrul Economiei, Irineu Darău

- deputat Ionuț Moșteanu, fost ministru al Apărării

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